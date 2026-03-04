Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó duramente al gobernador Osvaldo Jaldo por no avanzar con la reforma del sistema electoral y la eliminación del sistema de acoples, un compromiso que —según señaló— fue reiterado en varias oportunidades y aún no se concretó.
Las declaraciones se dieron durante una reunión política realizada en Alderetes, donde participaron el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo; la dirigente Paula Omodeo; Sebastián Murga y distintos referentes de La Libertad Avanza en la provincia.
En ese marco, Catalán fue crítico con el mandatario provincial y sostuvo que “hace tres años que el gobernador viene prometiendo modificar el sistema electoral y eliminar los acoples, pero la realidad es que no cumplió nada”.
“El gobernador nos viene llevando como chicos con este tema. Cada vez que se discute la reforma electoral vuelve a prometer lo mismo, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, todo queda en palabras”, expresó.
Finalmente, Catalán afirmó que desde La Libertad Avanza seguirán impulsando cambios en el sistema electoral, en la eliminación de los acomodes y impulsando la Boleta Única de Papel, tal como ya se aplica a nivel nacional. “Vamos a seguir trabajando para que en Tucumán haya reglas claras y transparencia electoral, avanzando hacia la Boleta Única de Papel como nos encomendó a los presidentes de los partidos Karina Milei”, concluyó.