Secciones
Política

Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

El dirigente afirmó que desde La Libertad Avanza seguirán impulsando cambios en el sistema electoral,

Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”
04 Marzo 2026

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó duramente al gobernador Osvaldo Jaldo por no avanzar con la reforma del sistema electoral y la eliminación del sistema de acoples, un compromiso que —según señaló— fue reiterado en varias oportunidades y aún no se concretó.

Las declaraciones se dieron durante una reunión política realizada en Alderetes, donde participaron el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo; la dirigente Paula Omodeo; Sebastián Murga y distintos referentes de La Libertad Avanza en la provincia.

En ese marco, Catalán fue crítico con el mandatario provincial y sostuvo que “hace tres años que el gobernador viene prometiendo modificar el sistema electoral y eliminar los acoples, pero la realidad es que no cumplió nada”.

“El gobernador nos viene llevando como chicos con este tema. Cada vez que se discute la reforma electoral vuelve a prometer lo mismo, pero cuando llega el momento de tomar decisiones, todo queda en palabras”, expresó.

Finalmente, Catalán afirmó que desde La Libertad Avanza seguirán impulsando cambios en el sistema electoral, en la eliminación de los acomodes y impulsando la Boleta Única de Papel, tal como ya se aplica a nivel nacional. “Vamos a seguir trabajando  para que en Tucumán haya reglas claras y transparencia electoral, avanzando hacia la Boleta Única de Papel como nos encomendó a los presidentes de los partidos Karina Milei”, concluyó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoAlderetesLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Morof le respondió a Catalán: Si el país no mejora, no habrá regla electoral que le sirva

Morof le respondió a Catalán: "Si el país no mejora, no habrá regla electoral que le sirva"

Carlos Francisco Gómez cuestionó a Lisandro Catalán y pidió “hablar de empleo, no de elecciones”

Carlos Francisco Gómez cuestionó a Lisandro Catalán y pidió “hablar de empleo, no de elecciones”

Lo más popular
Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades
1

Paro en el fútbol argentino: qué hay detrás de la decisión de la AFA de suspender las actividades

Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica
2

Tafí del Valle apuesta a blindar su queso y avanza en la Indicación Geográfica

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor
3

Chikungunya en Tucumán: así es la infección que dobla el cuerpo de dolor

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados
6

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

Más Noticias
Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

En medio de las bombas, también se mata el acceso a la información

En medio de las bombas, también se mata el acceso a la información

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

Avanza la Ley de Glaciares en Diputados

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Comentarios