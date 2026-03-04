Lisandro Catalán en Alderetes: “El gobernador Jaldo se comprometió a eliminar los acoples y no cumplió”

Finalmente, Catalán afirmó que desde La Libertad Avanza seguirán impulsando cambios en el sistema electoral, en la eliminación de los acomodes y impulsando la Boleta Única de Papel, tal como ya se aplica a nivel nacional. “Vamos a seguir trabajando para que en Tucumán haya reglas claras y transparencia electoral, avanzando hacia la Boleta Única de Papel como nos encomendó a los presidentes de los partidos Karina Milei”, concluyó.