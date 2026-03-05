El ministro fiscal opina que se debe revisar la sentencia contra dos condenados por abuso sexual

Crítica del defensor

En su presentación, Falú sostuvo que la condena se basó “en la sola declaración de la denunciante”, a la que calificó como contradictoria y carente de coherencia interna y externa, y afirmó que el tribunal omitió valorar prueba relevante de descargo. El defensor alegó que no se alcanzó el grado de certeza exigido por la ley procesal y la Constitución Nacional para una sentencia condenatoria, y que el cuadro probatorio imponía la absolución de sus defendidos. También negó de manera expresa que haya existido acceso carnal forzado y cuestionó que el tribunal diera por acreditada la falta de consentimiento sin prueba suficiente, remarcando que la carga de demostrar esa circunstancia recaía en la acusación.