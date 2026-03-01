Jaldo celebró el récord aéreo: "El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia"

En el mensaje anual ante la Legislatura de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo se apoyó en estadísticas oficiales para graficar el fuerte salto que dio la provincia durante el último año en materia de conectividad, revelando que en 2025 Tucumán se coronó como la jurisdicción con mayor crecimiento en cantidad de pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas a nivel nacional.
Para dimensionar este logro, el titular del Ejecutivo provincial precisó que el incremento superó el 15% en relación con el período anterior desde la terminal aérea local, un dato que fue confirmado recientemente por el propio gerente y CEO de Aeropuertos Argentina 2000.
Lejos de atribuir este éxito a la casualidad, Jaldo lo vinculó directamente con un proceso de planificación sostenida y una fuerte articulación institucional: "Algo está cambiando en Tucumán y algo está cambiando para bien. Muchas gracias al sector privado".
Bajo la premisa de que la marca "Tucumán tiene todo", el gobernador explicó que este récord de visitantes fue impulsado por la ampliación de las campañas promocionales, el acompañamiento a grandes eventos culturales y deportivos, y el fomento del turismo de reuniones.
Sin embargo, el pilar fundamental de este salto cualitativo fue la decisión de consolidar a la provincia como uno de los puntos con mayor conexión aérea del norte argentino y con una clara proyección internacional.
En ese sentido, Jaldo celebró el posicionamiento de la provincia como un verdadero nodo estratégico a partir de la incorporación y el fortalecimiento de rutas clave. Destacó especialmente las operaciones de Copa Airlines con destino directo a Panamá, los vuelos estacionales de Latam Airlines hacia Perú, y la presencia de otras compañías con destinos temporales que nutren la oferta local. "Esta es la confirmación de que algo está cambiando en Tucumán y está cambiando para bien el país y el mundo. Hoy el país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia", expresó con entusiasmo.
Para sostener este nivel de crecimiento y absorber la creciente demanda de vuelos comerciales y turísticos, el gobernador subrayó la importancia de la infraestructura.