Secciones
Política

Jaldo celebró el récord aéreo: "El país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia"

Durante la apertura de sesiones, el gobernador destacó que Tucumán fue la jurisdicción con mayor crecimiento de pasajeros a nivel nacional en 2025.

AGRADECIMIENTO. Jaldo saluda a un grupo de legisladores que lo ovacionan antes de su discurso. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ AGRADECIMIENTO. Jaldo saluda a un grupo de legisladores que lo ovacionan antes de su discurso. LA GACETA/FOTO DE DIEGO ARÁOZ
Hace 1 Hs

En el mensaje anual ante la Legislatura de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo se apoyó en estadísticas oficiales para graficar el fuerte salto que dio la provincia durante el último año en materia de conectividad, revelando que en 2025 Tucumán se coronó como la jurisdicción con mayor crecimiento en cantidad de pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas a nivel nacional.

Para dimensionar este logro, el titular del Ejecutivo provincial precisó que el incremento superó el 15% en relación con el período anterior desde la terminal aérea local, un dato que fue confirmado recientemente por el propio gerente y CEO de Aeropuertos Argentina 2000.

Lejos de atribuir este éxito a la casualidad, Jaldo lo vinculó directamente con un proceso de planificación sostenida y una fuerte articulación institucional: "Algo está cambiando en Tucumán y algo está cambiando para bien. Muchas gracias al sector privado".

Bajo la premisa de que la marca "Tucumán tiene todo", el gobernador explicó que este récord de visitantes fue impulsado por la ampliación de las campañas promocionales, el acompañamiento a grandes eventos culturales y deportivos, y el fomento del turismo de reuniones.

Sin embargo, el pilar fundamental de este salto cualitativo fue la decisión de consolidar a la provincia como uno de los puntos con mayor conexión aérea del norte argentino y con una clara proyección internacional.

En ese sentido, Jaldo celebró el posicionamiento de la provincia como un verdadero nodo estratégico a partir de la incorporación y el fortalecimiento de rutas clave. Destacó especialmente las operaciones de Copa Airlines con destino directo a Panamá, los vuelos estacionales de Latam Airlines hacia Perú, y la presencia de otras compañías con destinos temporales que nutren la oferta local. "Esta es la confirmación de que algo está cambiando en Tucumán y está cambiando para bien el país y el mundo. Hoy el país y el mundo han puesto sus ojos en nuestra provincia", expresó con entusiasmo.

Para sostener este nivel de crecimiento y absorber la creciente demanda de vuelos comerciales y turísticos, el gobernador subrayó la importancia de la infraestructura.

Temas Honorable Legislatura de TucumánOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

Equilibrio fiscal sin ajuste: la definición económica de Jaldo en la apertura de sesiones

Equilibrio fiscal sin ajuste: la definición económica de Jaldo en la apertura de sesiones

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Lo más popular
Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo
1

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión
2

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa
3

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial
4

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos
5

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Seguí en vivo la apertura del 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura
6

Seguí en vivo la apertura del 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura

Más Noticias
Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Prime time y batalla cultural: cómo será el mensaje de Milei en la apertura de sesiones

Prime time y "batalla cultural": cómo será el mensaje de Milei en la apertura de sesiones

Los legisladores reclaman equilibrio económico y claridad política a Jaldo

Los legisladores reclaman equilibrio económico y claridad política a Jaldo

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

Consolidación: ¿será la clave del discurso de Osvaldo Jaldo?

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

¿Cómo impactará el Régimen Penal Juvenil según los delitos?

¿Cómo impactará el Régimen Penal Juvenil según los delitos?

Comentarios