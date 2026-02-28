Problemática hídrica: se propone crear una comisión de control en la Legislatura

A su vez, Cano se refirió al impacto negativo que produce la problemática sobre la vida diaria de los ciudadanos. “La falta de planificación, la ausencia de información pública sistematizada y la inexistencia de un ámbito específico de control y coordinación han generado durante años consecuencias directas sobre miles de tucumanos: barrios que se inundan, caminos rurales deteriorados, producción afectada y recursos mal administrados”, planteó.