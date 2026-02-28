Secciones
Problemática hídrica: se propone crear una comisión de control en la Legislatura

José Cano aseguró que “las inundaciones son la consecuencia de la falta de planificación”.

Hace 4 Hs

El legislador José Cano presentó un proyecto de ley para crear una comisión hídrica provincial para encarar la problemática en el ámbito local.

La propuesta se enmarca con el objetivo de dar continuidad al trabajo institucional que llevó adelante la Legislatura de Tucumán -dice Cano- entre 2017 y 2019 para relevar, analizar y generar propuestas frente a la problemática hídrica de la provincia, con un equipo que permita retomar esa agenda, actualizar la información y avanzar en soluciones concretas.

El legislador defiende que la iniciativa busca planificar, controlar y dar respuestas concretas a uno de los problemas estructurales más postergados de Tucumán, frente a una provincia que año tras año sufre inundaciones, pérdidas productivas, deterioro ambiental y obras inconclusas vinculadas a la gestión hídrica.

A su vez, Cano se refirió al impacto negativo que produce la problemática sobre la vida diaria de los ciudadanos. “La falta de planificación, la ausencia de información pública sistematizada y la inexistencia de un ámbito específico de control y coordinación han generado durante años consecuencias directas sobre miles de tucumanos: barrios que se inundan, caminos rurales deteriorados, producción afectada y recursos mal administrados”, planteó.

“Las inundaciones que se repiten todos los años no son producto del azar. Son la consecuencia de la falta de planificación, de control y de decisiones a tiempo. Tucumán necesita dejar de improvisar y empezar a anticiparse”, afirmó Cano.

Evaluación

El proyecto propone la creación de una Comisión Hídrica Provincial que permita evaluar el estado real de la infraestructura existente, identificar obras prioritarias, coordinar acciones entre organismos y generar información precisa que permita tomar decisiones con sustento técnico.

“El Estado no puede seguir llegando tarde. Necesitamos una herramienta que permita planificar, controlar y garantizar que las obras se hagan donde se necesitan”, sostuvo el legislador.

La iniciativa apunta a establecer una herramienta concreta que permita pasar de la improvisación a la planificación, proteger a las comunidades, cuidar la producción y garantizar el uso responsable de los recursos.

“Gobernar es prevenir. Este proyecto busca que Tucumán deje de vivir en emergencia permanente y empiece a construir soluciones definitivas”, concluyó Cano.

