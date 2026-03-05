El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

La escena artística de Tucumán pisa fuerte este año con el lanzamiento de ArTuc, la primera feria de arte contemporáneo con proyección nacional e internacional, que se realizará del 25 al 28 de junio en la Sociedad Rural de la capital provincial.
Más allá de ser una vidriera de exhibición, la iniciativa busca consolidar a la provincia como un nodo estratégico dentro del circuito del arte contemporáneo argentino, generando puentes entre artistas, galerías, coleccionistas e inversores.
En un país donde muchos creadores locales suelen migrar a otros centros artísticos en busca de espacios y mercados, la feria propone revertir esa dinámica. “Queremos que aquí encuentren el mercado y los coleccionistas que su trabajo merece”, señaló Juan Grande, presidente de Dinamo Creativo y uno de los impulsores del proyecto.
Según los organizadores, se espera la participación de más de 37 galerías y más de 200 artistas visuales que expondrán obras, proyectos y propuestas diversas en formatos y disciplinas vinculadas al arte contemporáneo.