El arte tucumano se propone cruzar fronteras con ArtTuc

El evento busca abrir nuevos mercados.

Hace 5 Hs

La escena artística de Tucumán pisa fuerte este año con el lanzamiento de ArTuc, la primera feria de arte contemporáneo con proyección nacional e internacional, que se realizará del 25 al 28 de junio en la Sociedad Rural de la capital provincial.

Más allá de ser una vidriera de exhibición, la iniciativa busca consolidar a la provincia como un nodo estratégico dentro del circuito del arte contemporáneo argentino, generando puentes entre artistas, galerías, coleccionistas e inversores.

En un país donde muchos creadores locales suelen migrar a otros centros artísticos en busca de espacios y mercados, la feria propone revertir esa dinámica. “Queremos que aquí encuentren el mercado y los coleccionistas que su trabajo merece”, señaló Juan Grande, presidente de Dinamo Creativo y uno de los impulsores del proyecto.

Según los organizadores, se espera la participación de más de 37 galerías y más de 200 artistas visuales que expondrán obras, proyectos y propuestas diversas en formatos y disciplinas vinculadas al arte contemporáneo.

