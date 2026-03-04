Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

El sector metalúrgico nacional ha comenzado el año con una señal de alerta profunda. Según el último informe del Departamento de Estudios Económicos de la cámara empresarial, Adimra, la producción registró en enero una caída interanual del 6,2%. A pesar de un leve rebote técnico del 0,8% respecto al mes anterior, la actividad se encuentra en su peor momento desde 2020, situándose un 17,9% por debajo de sus máximos recientes. Este escenario se complementa con una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40,6%, uno de los niveles más bajos de los que se tiene registro histórico.