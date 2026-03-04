Las metalúrgicas tucumanas se sostienen gracias a los ingenios y enfrentan un escenario de incertidumbre

El sector metalúrgico nacional ha comenzado el año con una señal de alerta profunda. Según el último informe del Departamento de Estudios Económicos de la cámara empresarial, Adimra, la producción registró en enero una caída interanual del 6,2%. A pesar de un leve rebote técnico del 0,8% respecto al mes anterior, la actividad se encuentra en su peor momento desde 2020, situándose un 17,9% por debajo de sus máximos recientes. Este escenario se complementa con una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40,6%, uno de los niveles más bajos de los que se tiene registro histórico.
En Tucumán, esta industria atraviesa un escenario de incertidumbre, influido por factores internos y externos. Las empresas de la provincia registraron también una caída de la actividad, y esa baja no ha sido mayor gracias a la demanda en estos momentos de los ingenios sucroalcoholeros, que se encuentran en etapa de aprestamiento para la zafra 2026.
Las firmas locales no escapan a la realidad de la industria en general y sienten la caída de la demanda y el impacto de la apertura de las importaciones de bienes metalúrgicos, en particular desde Brasil. En la actualidad, las plantas de la región operan, en promedio, al 80% de su capacidad instalada.
La empresaria y vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Florencia Andreani, explicó que la situación en la provincia está “asociada a la crisis de las industrias a las cuales atendemos y a la apertura también de importaciones. Son los dos factores que están jugando ahí en contra”.
A eso se suman variables macroeconómicas que, según detalló, complican el panorama. “El dólar planchado, tasas de interés altísimas, dificultad de acceso a crédito, complican el escenario de cualquier PyME y de cualquier empresa en Argentina”, dijo.
Pero, una vez que finalice el aprestamiento en las fábricas azucareras, la situación de las empresas metalúrgicas de la provincia podría pasar de la incertidumbre a un estado de alerta si no se produce un cambio en el rumbo de la economía. “Cualquier empresa que trabaje alrededor del 60% de su capacidad productiva está operando a pérdida”, enfatizó.
Andreani advirtió que el alistamiento vinculado a la zafra “dura hasta marzo, abril” y manifestó que la industria minera “no está movilizándose como se esperaba” para esta época.
Sobre los proyectos mineros, mencionó que existen iniciativas en Salta, Jujuy y Catamarca, entre ellas en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (entre Catamarca y Salta), con distintas etapas de avance. “Hay plantas en etapa piloto, etapas que han avanzado hacia la construcción para empezar a producir y hay partes que han quedado paradas”.
“En una situación de crisis general de la industria no es nada malo una capacidad del 80%, pero está teñido por la situación del alistamiento de zafra”, aclaró.
De cara al futuro, fue categórica: “Nosotros necesitamos mantener un rumbo”. En esa línea, expresó preocupación por el enfoque oficial hacia la industria: “Estamos muy afligidos por los comentarios en el discurso presidencial. Sentimos que la industria no tiene un lugar en el plan de gobierno”.
Subrayó el impacto social de una eventual profundización de la crisis: “No es solamente el cierre de una planta fabril; es la baja del que se dedicaba con su auto a hacer el traslado de personal, la señora que cocinaba para los empleados, el kiosco, la farmacia que está cerca. Es una cadena que se va multiplicando de manera directa e indirecta”.
Por su parte, fuentes de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Tucumán coincidieron en que se registró un menor nivel de actividad en comparación con 2025, aunque “sin llegar aún a niveles alarmantes”.
“La industria azucarera siempre fue el principal sector para la metalúrgica tucumana. La minería se frenó un poco, pero confiamos en que se reactiven algunos proyectos de envergadura”, expresó una alta fuente de la entidad empresarial.