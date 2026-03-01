“Soñó que gobierna Suiza”: dura réplica de Seleme al mensaje de Jaldo en la Legislatura

Uno de los ejes centrales de su crítica fue la ausencia de avances en materia de acceso a la información pública. “Jaldo prometió una Ley de Acceso a la Información Pública para que los tucumanos sepamos cómo y en qué se gasta nuestro dinero. ¿Dónde está? Ni lo mencionó el día de hoy. Los ciudadanos seguimos sin saber cómo y en qué se gasta nuestro dinero. Todo sigue en la oscuridad. No existe la transparencia”, sostuvo.