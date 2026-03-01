“Soñó que gobierna Suiza”: dura réplica de Seleme al mensaje de Jaldo en la Legislatura

En el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias de la Honorable Legislatura de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo trazó un balance de su gestión y proyectó los ejes para el año legislativo. Sin embargo, el discurso oficial encontró una réplica inmediata y contundente por parte del legislador José “Pepe” Seleme, del bloque Avanza Tucumán, quien cuestionó duramente el mensaje del mandatario provincial.
“Osvaldo Jaldo anoche soñó que gobierna Suiza y decidió contarlo esta mañana. Su discurso tuvo momentos épicos, dignos de un cuento fantástico y lejos de la realidad de los tucumanos”, lanzó Seleme apenas finalizada la sesión.
El parlamentario recordó que, al asumir, el gobernador prometió una nueva etapa para la provincia basada en la transparencia, la modernización del Estado y la reforma política. “Hace dos años, el Gobernador se paró frente a la Legislatura y los tucumanos para prometer una nueva etapa para Tucumán. Habló de transparencia, de modernización, de reforma política, de energía renovable, de eficiencia, de orden fiscal. Un discurso lleno de anuncios y buenas intenciones que nunca llegaron o llegaron con maquillajes”, afirmó.
Uno de los ejes centrales de su crítica fue la ausencia de avances en materia de acceso a la información pública. “Jaldo prometió una Ley de Acceso a la Información Pública para que los tucumanos sepamos cómo y en qué se gasta nuestro dinero. ¿Dónde está? Ni lo mencionó el día de hoy. Los ciudadanos seguimos sin saber cómo y en qué se gasta nuestro dinero. Todo sigue en la oscuridad. No existe la transparencia”, sostuvo.
En relación al sistema electoral, Seleme fue igualmente categórico. “Prometió una reforma del sistema político-electoral, habló de eliminar o revisar los acoples, de convocar a la sociedad civil, de crear una comisión interpoderes. ¿Resultado? No hay reforma, no hay comisión activa, no hay participación real de asociaciones civiles y los acoples siguen intactos. Parece que no eran tan malos los acoples. Ahora le caen bien”, remarcó.
Además, cuestionó la defensa que hizo el gobernador del esquema vigente: “Hoy dijo que ‘no hay que demonizar el sistema electoral que tenemos los tucumanos’ y rechazó la Boleta Única Papel que propone el Gobierno nacional”. Y agregó: “El sistema electoral más cuestionado del país sigue firme. Pero, es obvio, no tienen intenciones de desarmar la ingeniería tramposa que les permite perpetuarse en el poder”.
En cuanto a la modernización del Estado, el legislador consideró que no hubo cambios estructurales. “Anunció la modernización y transformación del Estado. Más eficiencia, menos gasto, menos estructura innecesaria. Pero el Estado sigue pesado, burocrático y costoso. La famosa ‘reingeniería’ no existe, es un verso”, expresó.
También puso el foco en el vínculo con los municipios: “Prometió un acuerdo fiscal con los municipios para terminar con la discrecionalidad. En la práctica, muchos intendentes, sobre todo los que no responden políticamente al gobernador, siguen dependiendo de gestiones permanentes para recibir recursos. Existe en los cuentos la autonomía municipal”.
En materia energética, Seleme sostuvo que las promesas quedaron en el plano discursivo. “Se habló de una SAPEM energética, de intervenir en el mercado mayorista, de generar energía solar, de un Plan Maestro de Energías Renovables para alcanzar la autosustentabilidad. Dos años después, Tucumán sigue dependiendo del mismo esquema energético, de una empresa como EDET que brinda un servicio que genera quejas permanentes y con aumentos tarifarios autorizados desde el propio gobierno provincial. ¿La revolución energética? Otro verso”.
El transporte público fue otro de los puntos señalados: “En transporte público, Jaldo prometió un plan integral con municipios y sector privado. La realidad no cambió, es la de siempre: subsidios para los empresarios, servicio irregular y deficiente y usuarios maltratados”.
En infraestructura vial e hídrica, el diagnóstico fue similar. “En rutas provinciales y caminos vecinales, habló de recuperación estructural. Lo que se ve son parches. Lo mismo de siempre”, indicó. Y agregó: “En limpieza de canales y encauce de ríos, las lluvias siguen exponiendo que, si hay prevención, no alcanza o no se ejecuta con la profundidad necesaria. Cada tormenta vuelve a mostrar que los tucumanos seguimos viviendo como hace 40 años”.
Finalmente, el legislador sintetizó su postura con una frase que marcó el tono de su intervención: “Jaldo habló hace dos años de un Estado moderno, transparente y eficiente. Pero la transparencia no llega, la reforma política no avanza, la modernización no se siente y los servicios esenciales siguen sin resolverse de fondo. Entonces no hay gestión… hay relato”.