Cano impulsó una reforma estructural para modernizar la Policía de Tucumán

Uno de los pilares de la reforma es la profesionalización de la cúpula policial, exigiendo títulos terciarios o universitarios para acceder a los cargos de Jefe y Subjefe de Policía. Además, el proyecto prohíbe que el personal en actividad participe o se postule en actos de la vida política, buscando preservar la neutralidad y el carácter técnico de la fuerza de seguridad. Esta modernización pone el foco en la vocación de servicio de los agentes, estableciendo que el proceso de selección y la instrucción constante deben formar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales con integridad. Bajo esta misma lógica de eficiencia, se revaloriza el área de Inteligencia Criminal, que pasará a depender directamente del Jefe de Policía dada la sensibilidad de la información que produce, contando siempre con la supervisión directa del Ministerio de Seguridad.