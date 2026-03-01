Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

El debate por la reforma política tuvo su capítulo central durante la última parte del mensaje anual del gobernador Osvaldo Jaldo en la Legislatura de Tucumán, donde el mandatario ensayó una contundente defensa del sistema electoral provincial frente a los reclamos para modificar el régimen de votación, argumentando que el Partido Justicialista (PJ) mantiene intacto su caudal de apoyo popular sin importar el método que se utilice dentro del cuarto oscuro.
"Este gobernador va a aceptar la decisión que se tome y la necesidad que tengan del diálogo con el Ejecutivo lo van a tener", garantizó el gobernado en la parte final.
Sin embargo, antes de habilitar formalmente la discusión parlamentaria, hizo una férrea defensa de la legitimidad de las autoridades actuales. Exigiendo que a las cosas hay que decirlas como son, Jaldo les recordó a todos los presentes en el recinto el origen de sus bancas: "Los que hemos sido elegidos por la voluntad popular acá somos producto del actual sistema electoral provincial".
Para desarticular las críticas sobre las supuestas distorsiones que genera el sistema de votación provincial, se apoyó en un hecho inédito ocurrido el pasado 26 de octubre de 2025 durante las elecciones concurrentes en la ciudad de Juan Bautista Alberdi. Allí, los votantes utilizaron dos esquemas diferentes en el mismo acto: la Boleta Única implementada por la Nación para elegir diputados, y el sistema tradicional tucumano para designar intendente y concejales.
"Dejemos de demonizar el sistema electoral provincial y nos pongamos manos a la obra. En la lista Tucumán Primero de diputados nacionales sacamos el 47%. Y con el sistema electoral provincial, ¿saben cuánto sacó nuestro candidato a intendente? El 46,9%. No hubo diferencia", señaló.
Asimismo, Jaldo pidió a los legisladores que no utilicen adjetivos ni calificativos que no corresponden para atacar el régimen vigente y exigió no subestimar a los ciudadanos tucumanos, asegurando que los votantes saben tomar sus decisiones con cualquier sistema que se les ponga enfrente.
En un mensaje de fuerte confianza partidaria frente a un eventual cambio en las reglas de juego, el gobernador le tiró la pelota a los legisladores: "Si lo quieren mantener, lo mantengamos. Y si lo quieren cambiar, lo cambiemos, que el Partido Justicialista va a estar en condiciones".
Tras esta definición, Jaldo dio por concluido su mensaje agradeciendo el respaldo de los parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición para tomar decisiones difíciles, marcando un fuerte contraste con la agenda de la Casa Rosada al destacar que, mientras la Argentina cuenta con un Gobierno nacional dedicado exclusivamente a la macroeconomía, Tucumán requiere un Estado enfocado en salir adelante.