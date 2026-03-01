Baja de homicidios y avance en la crisis carcelaria: el balance de Jaldo sobre seguridad

En esa misma línea, el titular del Ejecutivo provincial detalló que los delitos contra la propiedad se redujeron un 17%, destacando una baja del 25% en robos agravados y una fuerte caída del 40% en la sustracción de motocicletas. Lejos de quedarse solo en las planillas, Jaldo aprovechó este tramo para pedir un aplauso cerrado a los uniformados: "Estos no son meros números. Detrás de cada indicador hay un Estado presente y miles de hombres y mujeres que todos los días salen a cuidar a los tucumanos. Este gobierno sabe que no hay política de seguridad posible sin el respaldo, el cuidado y la profesionalización de quienes están en la primera línea".