Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

En paralelo, el entonces legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) formalizó en abril de 2015 una acción de amparo ante la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo para solicitar el cese de la intervención del Subsidio de Salud, el Ipvdu y el IPLA por el tiempo transcurrido, principalmente. En 2020, con dos votos a favor y uno en disidencia, la Sala II le dio la razón al yerbabuenense y brindó 60 días al PE para regularizar la situación. El fallo fue recurrido por el gobierno de Manzur y, vía casación, el expediente pasó a la órbita de la Corte Suprema de Tucumán, que en 2024 dejó sin efecto la resolución en primera instancia. Ante este escenario, el ex legislador afirmó que recurriría a la Corte de la Nación con la demanda.