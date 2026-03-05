Reemplazante de Cúneo Libarona: Mahiques promete un servicio de Justicia “libre”

La noticia se oficializó minutos antes de que el propio Mahíques utilizara sus redes sociales para agradecer la confianza depositada por el jefe de Estado. En un mensaje cargado de definiciones políticas, el flamante ministro subrayó que el liderazgo de Milei ha sido claro al trazar el rumbo del Gobierno: “Sin justicia no hay futuro posible”, sentenció, marcando el tono de lo que será su impronta al frente de la cartera ministerial.