Conflicto docente en Tucumán: ATEP respondió a Osvaldo Jaldo y ratificó sus reclamos salariales

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) expresó su malestar por las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo en torno al reclamo salarial docente.
A través de un comunicado, la comisión directiva del gremio lamentó “las expresiones vertidas por el titular del Poder Ejecutivo provincial en relación a todos los docentes tucumanos” y ratificó su postura de mantener el respeto institucional en el marco de la conciliación obligatoria.
En el texto, el gremio remarcó su trayectoria “rica en luchas por los derechos docentes y por la defensa de la escuela pública” y subrayó que cumplirá con lo establecido en la instancia formal de negociación.
Asimismo, advirtió que “estas expresiones en nada contribuyen al diálogo y al desarrollo de la conciliación que fuera solicitada por el mismo gobierno”.
Por otra parte, confirmó que mañana, jueves 5 de marzo, a las 12, se llevará a cabo la primera reunión en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, donde ATEP adelantó que sostendrá los reclamos planteados en la “malograda mesa salarial”, además de otros temas que no pudieron ser abordados en esa instancia previa de negociación.
"Política gremial pura"
El martes, tras el acto de inicio del ciclo lectivo, Jaldo cuestionó la convocatoria al paro docente por parte de ATEP y de Apemys, medida que fue suspendida por la conciliación obligatoria. En esa línea, justificó el incremento salarial del 11%. “Hoy (el sueldo) se fue a $970.000, casi $1 millón de bolsillo, por cuatro horas de trabajo y en un solo cargo”, dijo.
Además, remarcó que quienes poseen doble cargo “están ganando el doble”. También destacó que los docentes cuentan con el 50% del boleto bonificado y que la Provincia continúa pagando el incentivo docente y el adicional por conectividad. “Si no, esos ítems no estarían en la boleta”, afirmó. A su vez, mencionó que se incrementaron horas de trabajo con la implementación del inglés en las escuelas. "Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador", dijeron los maestros durante la marcha. La respuesta de Jaldo no se hizo esperar.
"Es política gremial pura; eso no son temas que tengan que ver con la educación. Ni yo sé cuáles son las necesidades de cada una de las familias, que seguramente son muchas, ni ellos pueden saber cuál es la situación económica de la provincia afirmó Jaldo-. Así que ese es un mensaje gremial político puro".
"En cuanto a lo que ganan los docentes hay que decir la verdad: Escuche de 500 de bolsillo, escuche de otros que no tienen para el pasaje -dijo Jaldo-, los docentes tienen bonificado el 50% de los pasajes. Hoy el mínimo de los docentes se fue a $970.000 casi a $ 1 millón por cuatro horas de trabajo y en un solo cargo; o sea que quien tiene más de un cargo está ganando el doble", insistió.
El mandatario resaltó que los maestros tienen bonificación en el transporte. "Que no se olviden que el gobierno provincial pagó el incentivo docente y lo está pagando, porque si no el ítem no estaría en la boleta, la conectividad no estaría en la boleta, hemos aumentado horas de trabajo como es la implementación del inglés, es decir que cuando hablemos digamos la verdad y la digamos como son. Si hay cosas que corregir, seguramente la vamos a charlar y ver cómo vamos a solucionar, pero no pongamos a los chicos adelante como escudos. Los chicos tienen que estar en las escuelas", aseguró.