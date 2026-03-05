Los maravillosos viajes de Sara Vallejo recobran vida por medio de 26 fotos

La curaduría y el acompañamiento del proyecto estuvieron a cargo de Martín Acosta y Fernando Poggy, mientras que el revelado digital fue realizado por Luis Collados. En un contexto donde las noticias sobre adultos mayores suelen asociarse a carencias o dificultades, “Desafiando mis 80 años” ofrece una narrativa alternativa. No idealiza ni romantiza la vejez, pero la muestra en movimiento, en contacto con la naturaleza, abierta a la experiencia. Arostegui subraya que la invitación al público es concreta: “creo que la gente tiene que venir a ver esta muestra porque es un motivo para llenarse de vitalidad, de energía en un momento actual en el que creo que la necesitamos”. Y agrega que conectarse con imágenes que remiten al disfrute y al placer nos ayuda y nos revitaliza.