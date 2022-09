Atlético Tucumán: Lampe aceptó la convocatoria a la Selección de Bolivia, pero con una condición

“¿Ustedes creen que Carlos Lampe debería viajar con la Selección al amistoso internacional?”, preguntó Claudia Lampe en Twitter, hermana del arquero y lanzó una encuesta con las opciones sí y no. La encuesta tuvo más de 1300 votos y ganó el no. Su padre, Juan Carlos Lampe, hace unos meses, había dicho que para él, su hijo no debería vestir más la camiseta verde, que el ciclo estaba cumplido.