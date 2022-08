Atlético Tucumán: qué clubes ya preguntaron por Lampe para intentar llevárselo en diciembre

"No se deje llevar por eso mi rey, escuche la nota… a pesar de tener una cláusula de salida fácil, no se me ha pasado por la cabeza escuchar otras cosas, mi cabeza esta en Atlético, recién llegue y estoy muy feliz aquí, la gente, cuerpo técnico y jugadores me han tratado super bien, eso no tiene precio", empezó diciendo en un intercambio en Twitter. "¡Dale ura! Vámonos a dormir que el sábado tenemos una final y tengo mas sueño que el pingo", finalizó (en ese momento sobre el partido ante Newell’s), para el delirio de los fanáticos.