Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

4. Modelo de negocio: tarifas libres y carga impositiva

Para el usuario, la experiencia de uso no cambiará drásticamente, pero se formalizan las reglas económicas. El precio de los viajes no será fijado por el Estado (como ocurre con el taxi o el colectivo), sino que seguirá siendo pactado a través de la aplicación o determinado por el algoritmo de la plataforma.