Cinco claves para entender cómo funcionarán desde ahora Uber, DiDi y Cabify

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó este jueves la regulación de las plataformas electrónicas en autos y motos, además de la reconfiguración del sistema de taxis. Aquí te contamos las cinco claves más importantes para entender cómo funcionarán apps como Uber, DiDi y Cabify a partir de ahora en la ciudad.
1. Modificación del SUTRAPA: unificación legal de taxis y aplicaciones
El cambio fundamental es la derogación de la antigua ordenanza de taxis y la modificación del Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (SUTRAPA), ahora escrito con una sola "P". Este nuevo marco legal integra bajo una misma normativa tanto a los taxis tradicionales como a los autos y motos de plataformas digitales (Uber, DiDi, Cabify).
El objetivo de este sistema es simplificar trámites obsoletos y declarar el servicio de transporte privado como de interés público, permitiendo que convivan ambas modalidades legalmente.
Además, se derogó una prohibición del año 2002 que impedía el uso de "moto-taxis", legalizando así el servicio de traslado en moto, siempre que cumplan con requisitos de seguridad como cilindrada, frenos y uso de casco (detalles técnicos que definirá el ejecutivo municipal).
2. Los requisitos de seguridad: el filtro para conductores
La nueva ordenanza pone el foco en la seguridad del pasajero mediante requisitos estrictos para quienes deseen operar, aunque elimina burocracia innecesaria.
Antecedentes: será obligatorio presentar un certificado de no incidencia judicial (antecedentes penales) y no figurar en el registro de agresores sexuales.
Seguro y VTV: se exige un seguro de responsabilidad civil que cubra al pasajero transportado y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.
Titularidad: un cambio clave es que el conductor habilitado no necesita ser el titular del vehículo para trabajar, siempre que tenga el permiso correspondiente.
3. Jurisdicción: límites geográficos para operar
La regulación aplica exclusivamente dentro del municipio de San Miguel de Tucumán, lo que genera una distinción operativa importante.
Registro obligatorio: los conductores deben inscribirse en el Registro Municipal de Plataformas. Si no lo hacen, se arriesgan a sanciones.
Cruces interjurisdiccionales: los conductores no registrados (de otros municipios como Yerba Buena o Banda del Río Salí) podrán ingresar a la Capital para dejar pasajeros, pero no podrán iniciar viajes dentro de San Miguel de Tucumán a menos que se inscriban en el registro capitalino.
Sin cupos: a diferencia de los taxis tradicionales que tenían licencias limitadas, no se establecieron cupos para las apps; la cantidad de autos será regulada por la oferta y la demanda del mercado.
4. Modelo de negocio: tarifas libres y carga impositiva
Para el usuario, la experiencia de uso no cambiará drásticamente, pero se formalizan las reglas económicas. El precio de los viajes no será fijado por el Estado (como ocurre con el taxi o el colectivo), sino que seguirá siendo pactado a través de la aplicación o determinado por el algoritmo de la plataforma.
La ordenanza establece además que la responsabilidad tributaria recae sobre las plataformas (las empresas) y no directamente sobre los choferes individuales. Las apps deberán abonar el Tributo Económico Municipal (TEM) si el ejecutivo así lo determina en la reglamentación.
5. Plazos de implementación y adaptación
La legalización no es inmediata en términos prácticos, ya que existen periodos de transición establecidos desde la promulgación de la norma. El Departamento Ejecutivo Municipal tiene un plazo de 60 días para dictar la "letra chica" de la ordenanza (detalles técnicos de las motos, condiciones finas, etc.).
Una vez reglamentada, los conductores de aplicaciones particulares tendrán 120 días corridos para cumplir con los requisitos y registrarse. Por su parte, los taxis y agencias tendrán 180 días para adecuarse al nuevo sistema.