Video: la frase de Lampe que se viralizó en redes y conquistó a toda la hinchada de Atlético

El propio Lampe le contestó al jóven fanático también por Twitter. "No se deje llevar por eso mi rey, escuche la nota… a pesar de tener una cláusula de salida fácil, no se me ha pasado por la cabeza escuchar otras cosas, mi cabeza esta en Atlético, recién llegue y estoy muy feliz aquí, la gente, cuerpo técnico y jugadores me han tratado super bien, eso no tiene precio", escribió.