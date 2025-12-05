El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Las facultades que se delegan al Poder Ejecutivo, la posibilidad de tomar deuda sin pedir autorización a la Legislatura y que no se especifique cómo y cuántos fondos se enviarán a las 93 comunas rurales fueron los principales blancos de los ataques opositores durante el tratamiento del Presupuesto 2026, por casi $5 billones. Sin embargo, la iniciativa tuvo un importante respaldo en general durante la votación que se hizo por signos y solamente seis legisladores dejaron asentado su voto negativo. De esta manera, el gobierno de Osvaldo Jaldo obtuvo la hoja de ruta que necesitaba para poder avanzar con su programa político el otro año.
El vicegobernador Miguel Acevedo presidió la sesión que tuvo como plato fuerte la “ley de leyes”, que fija erogaciones por $4,98 billones (unos U$S 3.366 millones) para el funcionamiento del Estado. Del total, $337.536 millones (el 6,77%) estará destinado para el Poder Judicial (Corte Suprema, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa); $183.820 millones (3,69%) para el Poder Legislativo; y $4,46 billones (89,54%) estarán comprometidos por el Poder Ejecutivo. Los cálculos fueron estimados en base a las proyecciones de la Nación, que prevé una inflación del 10% anual y un dólar a $1.423, según explicó el miembro informante del dictamen de mayoría y presidente de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia.
Debate áspero
El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, remarcó que con la aprobación del Presupuesto se está garantizando el funcionamiento de los tres poderes del Estado. “Si no aprobamos esta ley, que es el plan de gobierno para 2026, dejamos de alguna manera ‘maniatado al Gobierno para que empiece el trabajo para el próximo año”, dijo. Señaló también que los números de la propuesta son consecuencia de la política. “Lo que estamos votando es el programa político que estamos brindándole a nuestro Gobierno”, resaltó previo a la votación que salió por amplia mayoría, solamente con los votos negativos de José Cano, Silvia Elías de Pérez, Manuel Courel, José Seleme, Raquel Nievas y José Macome.
El presidente del bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, impulsó un dictamen en minoría sin los artículos que otorgan al Ejecutivo facultades para tomar préstamos hasta por U$S 250 millones, incrementar el presupuesto con fondos no reintegrables o modificar las partidas comprometidas. “Son facultades que la Constitución dice que deben estar en este Poder. Se llama división de poderes, pero nosotros lo estamos anulando voluntariamente”, subrayó.
Courel, Elías de Pérez, Nievas y Seleme coincidieron en que la propuesta del PE sirve para sostener la estructura del Estado y que se anticipa un incremento de la presión tributaria. Rechazaron también que se oculte el destino que tendrán los fondos de las 93 comunas rurales, a las que definieron como “agujeros negros”. La ex diputada aprovechó para responderle al ministro Darío Monteros (Interior), con quien tuvo un cruce en las redes (ver aparte). “No quiero que me mande de viaje. Quiero que venga y muestre los números”, dijo.
Respaldo en general
Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), y Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán) acompañaron la propuesta en general, pero rechazaron en particular las facultades delegadas, entre otras. Los republicanos señalaron que el proyecto no cuida el bolsillo de los contribuyentes y dijeron que el modelo solo sirve para sostener una estructura política. El radical afirmó que las comunas son las cajas de la política y de la discrecionalidad.
Macome y Cano pusieron el acento en que la Cámara lleva una década sin ser tratada la cuenta de inversión, una obligación establecida por la Constitución de Tucumán en el artículo 67, inciso 3. Mencionaron que es clave para tener certezas sobre las ejecuciones que se realizaron y las que se proyectan.
El oficialismo salió en defensa tanto del proyecto como de las comunas. Carlos “Cacho” Gómez, ex comisionado, rechazó que se desprestigie a estos distritos y a sus autoridades. Remarcó que el Tribunal de Cuentas controla de modo bimestral el accionar de las comunas, y defendió al ministro Monteros.
Carolina Vargas Aignasse, por su parte, respaldó las previsiones realizadas por el Gobierno para 2026. Repasó que la gestión provincial viene robusteciendo año a año las partidas para seguridad, educación o salud, entre otras. A su vez, diferenció estas políticas con las de la Nación, que viene implementando recortes. “En Tucumán tenemos que rescatar que tenemos una administración ordenada, con un presupuesto con crecimiento en áreas sensibles”, mencionó.
Por último, Gerónimo Vargas Aignasse consideró que oponerse a un proyecto de ley del PE es estar yendo en contra del voto de quien fue electo, algo que Cano rechazó. Dijo que la oposición mintió en sus críticas, y que lo hace porque la sociedad eligió otra cosa el 26 de octubre. Defendió el rol de los comisionados rurales y afirmó que el Ministerio del Interior invirtió casi $36.000 millones en obras en 2025. Dijo que quienes que objetan que a la gente de las comunas se les dé los mismos derechos que en los centros urbanos no entienden el compromiso con la igualdad.
La emergencia en seguridad, con prórroga hasta 2027
El oficialismo, con el apoyo de aliados, impuso su número en el recinto para extender la vigencia de una serie de leyes de emergencia que rigen en Tucumán, y que tenían fecha de caducidad con el cierre de este año.
En el grupo de normas que fueron ampliadas se destaca la Ley 9.057, sancionada en 2017 para declarar el estado de emergencia en materia de seguridad pública, y calificada por el peronista Carlos Najar como “una herramienta determinante para ordenar, fortalecer y modernizar el sistema de seguridad de Tucumán”. “Entre 2024 y 2025, nuestra provincia logró los mejores indicadores en seguridad de los últimos 25 años”, dijo el presidente de la comisión pertinente.
El radical José Cano advirtió sobre la importancia del funcionamiento de la comisión especial prevista por la normativa. Y pidió avanzar con la creación de un área de Asuntos Internos que no forme parte “de la estructura orgánica de la Policía, sino que dependa directamente” del titular del Ministerio de Seguridad. Ricardo Bussi (FR) a su vez enumeró los puntos que no se han cumplido, pese a estar previstos por la ley de emergencia. “Hay que cambiar la estrategia”, consideró Bussi. Pese a que había tres dictámenes, se amplió por mayoría la vigencia de la norma hasta el final de 2027
En agenda
La Legislatura aprobó la prórroga de la Ley Nº 7875, de Emergencia Hídrica y Social, hasta el 31 de diciembre de 2026, incorporando mecanismos administrativos para agilizar la disposición de fondos destinados a obras y asistencia territorial. Y se sancionó además la modificación del artículo 4° de la Ley 9.062, que permite el envío de aportes no reintegrables del Poder Ejecutivo a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) hasta el 31 de diciembre de 2027.
Se ampliaron a la vez leyes de impacto económico y administrativo, la mayoría de ellas mediante proyectos impulsados por el jefe del bloque oficialista, Roque Álvarez. El listado incluye la ley 7.115 (que regula el Fondo de Desarrollo del Interior); la ley 8.228 (establece la emergencia económica del Estado provincial y la inembargabilidad de fondos públicos); la ley 9.207 (faculta al PE a suscribir convenios de financiamiento con el Estado nacional); y la ley 9.603 (condona deudas por impuestos Inmobiliario y Sellos a mutuales de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros). Finalmente, se aprobaron las modificaciones a la ley 9.466 (autoriza hasta el 31 de diciembre de 2026 la contratación directa, previo cotejo de precios, de obras, bienes e insumos para la refacción de edificios escolares). Y se extendió la vigencia de la ley 8.342 (declara la emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución Troncal en la provincia, también hasta el 31 de diciembre de 2026).
Ñoquis, Mbappé y El Chaqueño: las perlas del debate
Contra la facultad para tomar deuda por hasta U$S250 millones.- Algunas de las chicanas que se dieron durante el tratamiento del Presupuesto 2026 generaron sonrisas. El legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán) apeló a una comparación futbolística para graficar sus reparos a que se faculte al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta U$S250 millones. “Se pueden comprar dos (Kylian) Mbappé a lo largo del año”, ironizó, lo que dibujó algunas sonrisas en el recinto.
“Estamos poniendo carita de nada, dejándolo hacer”.-Continuando con sus reparos por las facultades cedidas al PE, Viña parafraseó al folclorista Chaqueño Palavecino con el tema “La ley y la trampa”. Casi que entonó: “Yo, que fijé las reglas / Que llevé las riendas, que hice la ley / Tu, que ponías cara, carita de nada dejándome hacer”, lo que despertó múltiples risas en el recinto. Acto seguido criticó a Jaldo. “Estamos jugando ese rol: el gobernador es el que manda o que maneja las riendas y nosotros ponemos la cara, carita de nada, dejándolo hacer. No podemos después quejarnos del manejo omnipotente de la Casa de Gobierno cuando estamos poniendo carita de nada, dejándolo hacer”, reprochó.
Los ecos de lo que dejaron las elecciones volvieron al recinto: “no llegaron a dos dígitos”.- Gerónimo Vargas Aignasse defendió con firmeza el proyecto del Gobierno. Remarcó que en las elecciones de octubre la gente eligió a la lista que encabezó Jaldo e integró también Acevedo. Subrayó que el peronismo logró más del 51% de los votos, con boleta única y sin acoples. “Ganamos de punta a punta. Esa es la respuesta política que le damos a la oposición”, lanzó. Fuera de micrófono alguien le recordó que, a pesar de todo, el reparto de bancas con La Libertad Avanza fue dos y dos. El capitalino recogió el guante que voló de la oposición y disparó: “hay un sector de la oposición con familiares candidatos que no llegaron a los dígitos. Mejor sería que el silencio los acompañe para que no los expongamos en ese sentido”.
“Creía que haciendo ñoquis el 29 iba a ser reelecta y no llegó al 1%”.- El legislador Álvarez también tuvo una alocución intensa que abordó lo político e institucional, al igual que lo electoral. Rechazó las críticas por las facultades para el PE y embistió contra la Nación por lo realizado en los primeros años de gestión. “Cuando no hay presupuesto y se reconduce un presupuesto directamente no hay reglas de juego; hay un libertinaje total y absoluto”, dijo. Además, defendió el trabajo que se hace en la Legislatura y rechazó las críticas que se hacen contra la institución. Sin nombrarla, apuntó contra la ahora ex diputada Paula Omodeo (CREO). “Se ha equivocado. Creía que haciendo ñoquis aquí los 29 iba a ser reelecta, pobrecita. No ha llegado ni al uno por ciento”, chicaneó.
Cruce por las comunas en el recinto y en las redes sociales.- Previo a la sesión, Elías de Pérez subió un reel criticando la falta de transparencia son los fondos que se envían a las comunas. El ministro Monteros le respondió y la invitó a recorrer juntos el interior. Además chicaneó con que la radical le pidió ayuda para la festividad de la Virgen de Lourdes, en San Pedro de Colalao. Los cruces llegaron al recinto, donde varios legisladores hicieron alusión al tema, pero también siguió en las redes, donde la parlamentaria lo invitó nuevamente a que vaya a la Cámara a mostrar los números. El bandeño insistió con llevarla a recorrer las obras en el interior.