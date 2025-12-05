El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Se ampliaron a la vez leyes de impacto económico y administrativo, la mayoría de ellas mediante proyectos impulsados por el jefe del bloque oficialista, Roque Álvarez. El listado incluye la ley 7.115 (que regula el Fondo de Desarrollo del Interior); la ley 8.228 (establece la emergencia económica del Estado provincial y la inembargabilidad de fondos públicos); la ley 9.207 (faculta al PE a suscribir convenios de financiamiento con el Estado nacional); y la ley 9.603 (condona deudas por impuestos Inmobiliario y Sellos a mutuales de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros). Finalmente, se aprobaron las modificaciones a la ley 9.466 (autoriza hasta el 31 de diciembre de 2026 la contratación directa, previo cotejo de precios, de obras, bienes e insumos para la refacción de edificios escolares). Y se extendió la vigencia de la ley 8.342 (declara la emergencia del sistema eléctrico de transporte por distribución Troncal en la provincia, también hasta el 31 de diciembre de 2026).