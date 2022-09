Atlético Tucumán: la explicación de Lampe para "atajar" el pase de Garay y un mensaje a los periodistas

Los jugadores de Banfield protestaron airadamente contra Herrera pidiendo la expulsión de Lampe. Sin embargo, Herrera no mostró tarjeta alguna. ¿Qué pasó? De acuerdo con la Ley 12. 2 de las leyes del juego de la FIFA no merecía una tarjeta. El remedio correcto es un tiro libre indirecto desde el lugar del toque ilegal -lo que finalmente pasó- a menos que sea dentro del área chica, entonces se coloca fuera de ese sector -lo que también pasó-. No es necesaria una tarjeta amarilla o roja. Simplemente mantenga el juego en movimiento.