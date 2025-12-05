Habrá un bono de $100.000 para los empleados públicos tucumanos antes de Navidad

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó que el Gobierno provincial otorgará un bono no bonificable y por única vez de $100.000 para los trabajadores estatales, que será depositado antes de las fiestas navideñas. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
“Una semana después de pagar el aguinaldo -entre el 22 y 23 de este mes- hemos decidido otorgar un bono no bonificable de 100 mil pesos a los empleados provinciales, municipales y comunales, que lo van a cobrar antes de las fiestas”, explicó el mandatario.
Jaldo destacó que la medida implica un fuerte esfuerzo financiero para las arcas provinciales, aunque aseguró que fue posible gracias a una administración “responsable y ordenada” de los recursos.
“Tucumán tiene equilibrio fiscal y hacemos una inversión de 15 mil millones de pesos más que nos cuesta este bono navideño, que lo damos por única vez para compensar, de alguna manera, los momentos que cada uno de los empleados públicos quieren y se merecen vivir en diciembre”, señaló. En ese marco, agradeció el trabajo del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
El gobernador también remarcó el volumen de recursos que la provincia desembolsará en un lapso de 40 días, entre salarios y medio aguinaldo. “Con el pago de dos planillas salariales y el Sueldo Anual Complementario, la provincia estará desembolsando 500 mil millones de pesos”, precisó.
Según el cronograma oficial, el Estado finalizará mañana sábado el pago del sueldo de noviembre; luego abonará el medio aguinaldo, entre el 18 y el 20 de diciembre; y completará el pago del salario de diciembre hasta el 6 de enero.