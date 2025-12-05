Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

La conductora Evelyn Pentucci advirtió que el proyecto contiene puntos que -asegura- parten de un desconocimiento sobre cómo funciona el servicio. “Nosotros, los trabajadores de las aplicaciones, somos quienes conocemos bien cómo se trabaja en esto. Por un lado, el pasajero está cubierto por un seguro, hay mucho desconocimiento sobre este tema y nos quieren hacer pagar por aparte otro seguro”, explicó. También cuestionó la cláusula que impediría conducir a personas con antecedentes penales. “Quieren prohibir que personas con antecedentes sean conductores, esto hay que revisarlo bien y separarlo por delitos. Hay conductores que cometieron delitos hace cinco años y tienen derecho a reinsertarse en la sociedad, se está negando un derecho”, señaló.