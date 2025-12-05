Secciones
Conductores de Uber moto: "Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia"

Los choferes apuntaron contra el Concejo por avanzar sin consenso y piden que la regulación sea uniforme en toda la provincia.

CONCEJO: Choferes de aplicaciones, en protesta contra la ordenanza. CONCEJO: Choferes de aplicaciones, en protesta contra la ordenanza. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Bárbara Nieva
Bárbara Nieva Hace 2 Hs

Mientras el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán avanzaba en el tratamiento de la ordenanza para regular el trabajo de las aplicaciones de transporte, afuera del edificio la tensión crecía. Desde temprano, decenas de conductores se concentraron sobre calle Monteagudo para rechazar los alcances de la normativa y exigir que se los incluya en la discusión. Sin cánticos ni banderas, la protesta se desarrollaba en silencio, aunque pasadas las 10 el clima cambió: una bomba de estruendo detonó a pocos metros, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía. Los agentes advirtieron a los manifestantes que evitaran el uso de pirotecnia debido a la cercanía con hospitales.

La mayoría de los trabajadores permanecía reunida en pequeños grupos, conversando y esperando alguna novedad sobre un posible acercamiento con los ediles. Entre ellos, el descontento se mezclaba con la frustración por lo que consideran un escenario de precariedad laboral y falta de alternativas. Finalmente, a las 11, los manifestantes comenzaron a retirarse ante la imposibilidad de obtener una reunión con los concejales.

“No ponen la cara”

En medio de la pacífica manifestación, tres trabajadores compartieron con LA GACETA sus inquietudes sobre el proyecto que se analizaba en el Concejo.

Para Facundo Quiroga, la ausencia de diálogo fue el principal motivo del malestar. “No salieron a poner la cara, a dar garantía de que nos van a recibir. No somos ajenos al tema, estamos tratando de llegar a un consenso, pero hacen caso omiso y no deponen su actitud en escucharnos. Queremos que nos reciban como lo hacen con el sector del transporte público de pasajeros y con los taxistas. Las cosas no son como ellos piensan, desconocen mucho sobre el tema”, cuestionó.

Voto unánime: cómo fue el debate sobre las plataformas de transporte en el Concejo capitalino

Voto unánime: cómo fue el debate sobre las plataformas de transporte en el Concejo capitalino

La conductora Evelyn Pentucci advirtió que el proyecto contiene puntos que -asegura- parten de un desconocimiento sobre cómo funciona el servicio. “Nosotros, los trabajadores de las aplicaciones, somos quienes conocemos bien cómo se trabaja en esto. Por un lado, el pasajero está cubierto por un seguro, hay mucho desconocimiento sobre este tema y nos quieren hacer pagar por aparte otro seguro”, explicó. También cuestionó la cláusula que impediría conducir a personas con antecedentes penales. “Quieren prohibir que personas con antecedentes sean conductores, esto hay que revisarlo bien y separarlo por delitos. Hay conductores que cometieron delitos hace cinco años y tienen derecho a reinsertarse en la sociedad, se está negando un derecho”, señaló.

Para Pentucci, cualquier normativa debe tener alcance provincial: “De nada sirve que vayamos a Yerba Buena y allí sea todo diferente”.

Presentación judicial

Gonzalo Pizarro reprochó que el Concejo convoque a todos los actores del transporte, menos a ellos. “Se ha convocado a Aetat, a UTA, a los taxistas, pero nosotros no. Y nos van a regular, nos van a poner condiciones. Quieren imponernos hasta frenos a disco en la moto. ¿Por qué la municipalidad pretende regular algo por encima de lo que establece la norma nacional?”, afirmó.

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Pizarro aseguró que insistió en dialogar con los concejales, pero no obtuvo respuestas. Anticipó, además, que buscarán asesoramiento legal para evaluar si la ordenanza respeta los marcos constitucionales y de libertad de trabajo: “Si se ajusta, la aceptaremos; si no, haremos presentaciones judiciales de amparo”.

Temas San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
Comentarios