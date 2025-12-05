En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

En medio del debate sobre la regularización de las plataformas de transporte que operan en la Capital, como Uber, Didi o Cabify, autos y motos, hay cifras de las que poco y nada se habla: ¿cuántos autos de alquiler debería tener una ciudad grande?

Según estimaciones internacionales de organizaciones de transporte, como la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York, una metrópolis importante debería contar con no más de un taxi cada 300 o 400 habitantes para que el negocio resulte rentable. Estos guarismos son previos al boom de las plataformas.

En Tucumán, ese número fue en aumento desde la creación del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa), en 1997, y llegó a ser de 7.719 licencias matriculadas, para una población de 400.000 habitantes a fines de los 90, es decir siete veces más taxis de lo recomendado. Allí radica una de las razones del comienzo de la decadencia del servicio de taxis. Luego se sumaron otras.

Durante los ocho años de gestión de Germán Alfaro, esa cifra ya había descendido a 5.850 taxis, según informó el ex subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero. El ex funcionario explicó que muchas matrículas fueron caducando o se fueron cayendo por distintos motivos y ninguna se fue renovando, teniendo en cuenta ese contexto. Cuando Romero dejó el cargo ya había 600.000 habitantes en la Capital, es decir un taxi cada 102 habitantes, o uno cada 170 personas, si se considera que durante el día la ciudad alberga a más de un millón de personas, que ingresan por trabajo, compras o trámites. De todos modos, en 2023 aún había entre tres y cuatro veces más taxis de los necesarios.

Romero agrega que a esto deben sumarse las aplicaciones, cuyo crecimiento no dejó de ser exponencial en la última década, más cientos de taxis de municipios vecinos que integran el Gran Tucumán, que ingresan y egresan a diario, además de los 10.000 autos rurales habilitados por la Provincia, que violan su espíritu original, que es el de conectar ciudades del interior con las líneas interurbanas. Sin embargo, los autos rurales entran hasta el centro y se quedan a esperar pasajeros para regresar, en paradas fijas como San Martín y Laprida, Mendoza, avenidas Sáenz Peña y Avellaneda, o en el pasaje Gómez, donde se ven hasta 50 autos rurales estacionados por día.

La situación actual

De los 5.850 licencias en 2023, en 2024 sólo 4.800 taxis pasaron por la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria, que exige la ordenanza 3.723, según informó el ex subdirector de Sutrappa, Carlos Hinojosa, quien dejó ese cargo el 5 de noviembre pasado. En 2025 el número siguió cayendo abruptamente y hasta noviembre, cuando vence el plazo anual del control, sólo 3.800 taxis hicieron la VTV.

Sin embargo, aclaró Hinojosa, aún existen más de 5.000 taxis activos, pese a que unos 1.200 trabajan de forma irregular.

Esto quiere decir que, sin contar los vehículos de plataformas, los taxis de municipios vecinos y los 10.000 autos rurales, aún circulan en la capital cuatro veces más taxis de lo recomendado.

Por ejemplo, en el Gran Mendoza, que tiene unificado el sistema de transporte entre los municipios que lo integran y cuenta con más habitantes que el Gran Tucumán, hay 1.300 taxis habilitados, un auto cada 800 habitantes, según informó el diario Los Andes. En Mendoza funcionan también colectivos, trolebuses y el metrovía (un tren urbano), más las plataformas (legalizadas por el Gobierno en toda la provincia), además de la red de ciclovías más extensa del país. Cabe aclarar que en esa provincia, el 82% del precio del pasaje en colectivo lo aporta el Estado y sólo el 18% el usuario.

En el resto del mundo es similar. En Nueva York hay un taxi, de esos clásicos amarillos, cada 1.000 habitantes (9.000 vehículos para nueve millones de personas)), pero hay más de 160.000 choferes de plataformas. En Londres circula un taxi cada 500 habitantes.

En Buenos Aires existen 38.000 licencias de taxis, pero en 2024 ya estaban activas sólo 8.000, un auto cada 375 porteños, aunque el número es bastante superior si se cuentan las millones de personas que ingresan a diario a CABA.

Conclusión: más allá de la irrupción de las plataformas de transporte, que están rediseñando completamente la forma de movernos y que le están dando una estocada final al deficiente servicio de colectivos, en San Miguel de Tucumán además debería haber la cuarta parte de taxis en circulación para que el servicio fuera rentable. Pero de esto poco y nada se habla.