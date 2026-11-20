“Yerba buena no es un bar, no se puede gestionar esto como un bar”, retrucó Quiroga

El jefe de Gabinete de Yerba Buena, Pablo Quiroga, respondió los cuestionamientos del precandidato de LLA a la intendencia, Agustín Delacroix, quien puso bajo la lupa los gastos y la estructura administrativa de la Municipalidad. “Si hay una cuestión transversal en la gestión es la transparencia y el acceso a la información”, afirmó Quiroga durante una entrevista con LA GACETA Play. El funcionario municipal defendió la dimensión del gabinete por la cantidad de servicios que brindan y el número de vecinos en la jurisdicción. Frente a las propuestas de achique de LLA, advirtió sobre las dificultades que implicaría reducir la estructura. “No es un bar, claramente no se puede gestionar esto como un bar, con menos personas”, expresó el funcionario de Pablo Macchiarola, en clara referencia al postulante del armado que lidera Lisandro Catalán para las próximas elecciones provinciales.