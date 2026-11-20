El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quedó provisoriamente a cargo del Poder Ejecutivo (PE). Sucede que el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo viajaron a Buenos Aires para encabezar la entrega de un documento histórico que reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Así, siguiendo el orden de sucesión, el referente peronista de Aguilares llevó adelante la agenda en la Casa de Gobierno. Por ejemplo, el esposo de la diputada Elia Fernández recibió a César “Kelo” Dip, secretario de Familias en Riesgo del Ministerio de Desarrollo Social. Según se dio a conocer, durante el encuentro analizaron el desarrollo de obras de infraestructura hídrica en el departamento Lules, planificadas para contener la situación meteorológica provocada por el fenómeno de El Niño.
Contra Milei y con Jaldo: el armado que lidera el ministro Federico Masso con miras a 2027
El ministro de Desarrollo Social Federico Masso encabezó la presentación de un nuevo espacio integrado por siete organizaciones políticas, sociales y territoriales, que participará de las elecciones 2027 bajo el sello “Unidad Popular por Tucumán” (UPT). Entre las características centrales de este armado están el rechazo hacia las políticas implementadas por la gestión del presidente Javier Milei (LLA) y el apoyo al gobierno de Osvaldo Jaldo. UPT está integrado por el partido Proyecto Colectivo, Libres del Sur, Peronismo 26 de Julio, Somos Barrios de Pie - Corriente Militante Futuro, la Agrupación Rompiendo Cadenas, la Corriente Nacional Martín Fierro y la Agrupación Fuerza Unidad Peronista. “Tenemos historias y recorridos distintos, pero nos une una convicción: vale la pena involucrarse, vale la pena organizarse y vale la pena luchar por un Tucumán y una Argentina mejores”, expresa la carta fundacional del espacio.
“Yerba buena no es un bar, no se puede gestionar esto como un bar”, retrucó Quiroga
El jefe de Gabinete de Yerba Buena, Pablo Quiroga, respondió los cuestionamientos del precandidato de LLA a la intendencia, Agustín Delacroix, quien puso bajo la lupa los gastos y la estructura administrativa de la Municipalidad. “Si hay una cuestión transversal en la gestión es la transparencia y el acceso a la información”, afirmó Quiroga durante una entrevista con LA GACETA Play. El funcionario municipal defendió la dimensión del gabinete por la cantidad de servicios que brindan y el número de vecinos en la jurisdicción. Frente a las propuestas de achique de LLA, advirtió sobre las dificultades que implicaría reducir la estructura. “No es un bar, claramente no se puede gestionar esto como un bar, con menos personas”, expresó el funcionario de Pablo Macchiarola, en clara referencia al postulante del armado que lidera Lisandro Catalán para las próximas elecciones provinciales.