Jaldo: “Las internas partidarias nunca tienen las garantías que pueden brindar las PASO”

El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó las virtudes del sistema de definición de candidaturas para cargos nacionales a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), en momentos en que La Libertad Avanza (LLA) insiste con la idea de suspender este mecanismo para las elecciones nacionales de 2027.
“Ya lo he dicho, ya lo he reiterado. Mi postura es las PASO son una herramienta electoral que permite ordenar cada espacio político”, enfatizó el conductor del PJ tucumano ante una consulta de LG Play.
El mandatario remarcó que en las distintas agrupaciones “puede haber candidatos que no piensan igual”, por lo que este régimen para el armado de listas posibilita “un ordenamiento”.
“Las PASO son para todos los partidos, sin excepción”, añadió. Y planteó el interrogante sobre cómo se podrían ordenar las distintas agrupaciones sin estas primarias. “Algunos dirán: ‘bueno, vamos a las cartas orgánicas’. Sí, es verdad, las cartas orgánicas fijan internas partidarias, pero las internas partidarias nunca tienen la seguridad, nunca tienen las garantías que pueden tener una internas paso a nivel nacional, que son controladas por la Junta Electoral Nacional, que son controladas por fuerzas provinciales y federales. Es decir, las PASO dan muchas más garantías a los votantes, pero también a los candidatos que se presenten a participar”, detalló.
Acto con cooperativas y mutuales
Ante otra consulta de LA GACETA, el tranqueño contó que en su último viaje a Buenos Aires para participar de los actos institucionales por la visita del papa León XIV no tuvo oportunidad de reunirse con autoridades nacionales. “He viajado un solo día”, recordó Jaldo, quien estuvo en el discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad. De todos modos, remarcó que sí recibió la invitación del gobernador bonaerense Axel Kicillof para formar parte del resto de las ceremonias, incluida la misa en Luján. “Tenía que volver a Tucumán para poder cumplir con nuestra agenda, que, como han visto, ha sido bastante movida en la Casa de Gobierno”, sostuvo el mandatario. En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo encabezó reuniones con cooperativas y mutuales, en un acto donde formalizó la entrega de herramientas y la firma de convenios por más de $160 millones.
Trabajos en la ruta 157
Jaldo brindó detalles además respecto a los trabajos que está llevando adelante el Gobierno provincial en la ruta nacional 157, a la altura de La Madrid, donde se construyeron tres puentes para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las inundaciones. Recordó que, si bien se trata de una carretera de jurisdicción federal, la obra se lleva adelante con recursos provinciales. “No hay duda que se cortó la ruta, no hay duda que ya se hizo un puente, ya está terminado el segundo puente también, y estamos en el tercer puente, que yo entiendo que en 60 días lo podemos terminar”, dijo. Y adelantó que el proyecto prevé la pavimentación de ese tramo.