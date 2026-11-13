Jaldo: “Las internas partidarias nunca tienen las garantías que pueden brindar las PASO”

Acto con cooperativas y mutuales

Ante otra consulta de LA GACETA, el tranqueño contó que en su último viaje a Buenos Aires para participar de los actos institucionales por la visita del papa León XIV no tuvo oportunidad de reunirse con autoridades nacionales. “He viajado un solo día”, recordó Jaldo, quien estuvo en el discurso del Sumo Pontífice en el Palacio Libertad. De todos modos, remarcó que sí recibió la invitación del gobernador bonaerense Axel Kicillof para formar parte del resto de las ceremonias, incluida la misa en Luján. “Tenía que volver a Tucumán para poder cumplir con nuestra agenda, que, como han visto, ha sido bastante movida en la Casa de Gobierno”, sostuvo el mandatario. En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo encabezó reuniones con cooperativas y mutuales, en un acto donde formalizó la entrega de herramientas y la firma de convenios por más de $160 millones.