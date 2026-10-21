"Manzur buscaría vengarse de Jaldo" y Mansilla a cargo de la Provincia

Macome: “Manzur buscaría ‘vengarse’ de Jaldo”

El legislador José Macome, alineado con La Libertad Avanza (LLA), consideró posible que el peronismo tucumano llegue dividido a las elecciones de 2027 y atribuyó la disputa entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo a una rivalidad de larga data. “Hoy Manzur está con ganas de vengarse (de Jaldo) de lo que le pasó en su momento”, afirmó en referencia a la interna que hubo en 2022. También sostuvo que parte del peronismo no está conforme con la gestión del gobernador. En contraste, aseguró que LLA buscará competir con aspiraciones de ganar, independientemente de cómo se configure el escenario electoral. Sobre la candidatura de Agustín “Ayo” Delacroix en Yerba Buena, destacó su experiencia en el ámbito privado y afirmó que su perfil puede aportar una administración municipal “clara, correcta y eficiente”.