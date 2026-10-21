"Manzur buscaría vengarse de Jaldo" y Mansilla a cargo de la Provincia

Resumen para apurados
- Sergio Mansilla asumió interinamente la gobernación de Tucumán este miércoles ante viajes oficiales de Osvaldo Jaldo a Buenos Aires y de Miguel Acevedo a Corrientes.
- La línea de sucesión activó además a Alfredo Toscano al frente del Legislativo, en un clima marcado por cruces políticos y versiones de una pugna entre Jaldo y Juan Manzur.
- Las fricciones internas en el oficialismo y los reacomodamientos de la oposición anticipan una fuerte disputa por el poder territorial de cara a las elecciones de 2027.
Viajes y sucesión: Mansilla y Toscano quedaron a cargo del PE y de la Legislatura
El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quedó en ejercicio del Poder Ejecutivo desde este miércoles. Sucede que el gobernador Osvaldo Jaldo viajó a Buenos Aires, donde tiene previstas diferentes reuniones. Y en esta ocasión el vicegobernador Miguel Acevedo no puede ocupar el sillón de Lucas Córdoba dado que viajó a Corrientes para participar de la 60° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, entre este jueves y viernes.
En una de las actividades que se difundieron, el ex intendente de Aguilares mantuvo una reunión con concejales de Concepción Nelson Portugal y Beto Russo, con quienes dialogó sobre las tareas que desarrollan en la ciudad y las obras que lleva adelante el Gobierno provincial ante la próxima temporada de lluvias. Desde la Cámara, a su vez, se informó que el vicepresidente primero, Aldo Salomón, no se encontraba disponible por lo que el vice segundo, Alfredo Toscano, quedó a cargo del Poder Legislativo tucumano.
Bella vista: Salazar irá por una banca y Quiles buscará la reelección
De cara a las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027, Sebastián Salazar mencionó que su partido Hacer, lanzado hace pocos meses, buscará retener el municipio de la mano de Paula Quiles, y anticipó que buscará obtener una banca en la Legislatura. En ese marco, anticipó que aspira a encabezar una lista legislativa para representar a Bella Vista.
En una entrevista con LG Play, el ex intendente advirtió sobre la fragmentación de la oposición tucumana, confirmó su salida de la Unión Cívica Radical (argumentó que las disputas internas y los intereses personales desplazaron las discusiones colectivas) y dejó abierta la posibilidad de integrar distintos frentes electorales. De la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo destacó el hecho de mantener la paz social en un contexto de crisis económica, aunque señaló que la Provincia necesita incrementar la obra pública y atender problemas estructurales. Salazar, a su vez, analizó la estrategia de La Libertad Avanza y consideró que su estrategia apunta a consolidarse como primera minoría, con presencia en concejos deliberantes y en la Legislatura.
Banda del río Salí: Diosquez Dupuy criticó a Darío y Gonzalo Monteros: “Nos llenaron de anuncios”
El ex concejal Miguel Diosquez Dupuy (PRO) anticipó que competirá nuevamente por la intendencia de Banda del Río Salí, al tiempo que cuestionó la gestión municipal y respaldó la construcción de un frente opositor en Tucumán de cara a las elecciones de 2027. Principalmente arremetió contra el intendente Gonzalo Monteros y su antecesor, su padre Darío Monteros, aunque sin nombrarlos. Señaló que en 2027 serán 12 años de un mismo espacio político. “Nos llenaron de anuncios de todo tipo. Nos anunciaron que iban a transformar la ciudad, y no solo no la transformaron sino que la dejaron detonada, sobre todo en la zona de Lastenia”, arremetió en una entrevista con LG PLAY.
El dirigente, a su vez, destacó la reunión convocada por el presidente provincial de su partido, Benjamín Terraf, con distintos sectores opositores y anticipó la continuidad del diálogo. También mencionó la iniciativa de judicializar la posible reelección del gobernador Osvaldo Jaldo mediante una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de la Nación.
Macome: “Manzur buscaría ‘vengarse’ de Jaldo”
El legislador José Macome, alineado con La Libertad Avanza (LLA), consideró posible que el peronismo tucumano llegue dividido a las elecciones de 2027 y atribuyó la disputa entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo a una rivalidad de larga data. “Hoy Manzur está con ganas de vengarse (de Jaldo) de lo que le pasó en su momento”, afirmó en referencia a la interna que hubo en 2022. También sostuvo que parte del peronismo no está conforme con la gestión del gobernador. En contraste, aseguró que LLA buscará competir con aspiraciones de ganar, independientemente de cómo se configure el escenario electoral. Sobre la candidatura de Agustín “Ayo” Delacroix en Yerba Buena, destacó su experiencia en el ámbito privado y afirmó que su perfil puede aportar una administración municipal “clara, correcta y eficiente”.
Concepción: Un plan para garantizar que se finalice el sistema cloacal
La legisladora Raquel Nievas presentó un proyecto de ley para garantizar la finalización, puesta en marcha y control del sistema de saneamiento cloacal en Concepción. La iniciativa crea el Plan Integral de Saneamiento Cloacal y busca concluir la Nueva Planta Depuradora, obra que registra un avance del 75,29%.