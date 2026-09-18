Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

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Resumen para apurados
- Un dirigente de Tafí Viejo asumió la conducción del PRO en Tucumán, mientras referentes de Federico Masso lanzaron críticas al presidente Javier Milei por sus políticas.
- La designación partidaria y los cuestionamientos del espacio Libres del Sur se dan en el marco de reconfiguraciones y tensiones políticas en la provincia de Tucumán.
- Los movimientos reflejan un rearmado opositor local y la polarización con el gobierno nacional, lo que definirá el tablero electoral tucumano a futuro.
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