Política

Un taficeño al frente del PRO-Tucumán y los dardos de dirigentes de Masso a Milei

Dimes y diretes de la política.

LÍDER DE LIBRES DEL SUR. Federico Masso, ministro de Desarrollo Social.
LÍDER DE LIBRES DEL SUR. Federico Masso, ministro de Desarrollo Social.
Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • Un dirigente de Tafí Viejo asumió la conducción del PRO en Tucumán, mientras referentes de Federico Masso lanzaron críticas al presidente Javier Milei por sus políticas.
  • La designación partidaria y los cuestionamientos del espacio Libres del Sur se dan en el marco de reconfiguraciones y tensiones políticas en la provincia de Tucumán.
  • Los movimientos reflejan un rearmado opositor local y la polarización con el gobierno nacional, lo que definirá el tablero electoral tucumano a futuro.
Resumen generado con IA
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