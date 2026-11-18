Resumen para apurados
- Jaldo reunió este miércoles a ministros e intendentes en Tucumán para ordenarles terminar las obras vigentes y no iniciar nuevos proyectos en su último año de gestión.
- El encuentro evaluó tres años de mandato, revisó 17 obras clave y confirmó los fondos para salarios y aguinaldos, además de coordinar planes ante contingencias climáticas.
- La directiva busca blindar la gestión antes del calendario electoral de 2027 y se extenderá a 93 comisionados comunales para asegurar la finalización de los proyectos.
A poco menos de un año de finalizar su mandato, el gobernador Osvaldo Jaldo reunió este miércoles a su gabinete y a los intendentes del oficialismo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno para realizar un balance de los tres años de gestión y establecer los objetivos para la etapa final. Entre las principales directivas, el mandatario pidió concentrar los esfuerzos en concluir las obras que ya están en ejecución y evitar el inicio de nuevos proyectos que puedan quedar inconclusos.
El encuentro contó con la participación de ministros, intendentes, secretarios, subsecretarios, directores y titulares de entes autárquicos. La convocatoria también buscó fortalecer la articulación entre la Provincia y los municipios, en un año que estará atravesado por el calendario electoral de 2027.
"Hoy queríamos conversar con todas aquellas personas que institucionalmente tienen responsabilidad en este Gobierno provincial, ya que prácticamente nos falta un año para terminar esta gestión", expresó Jaldo después de la reunión.
En ese sentido, explicó que la planificación para el último tramo del mandato tendrá como prioridad completar los proyectos iniciados y ponerlos a disposición de los vecinos. "No empezar obras nuevas y después dejarlas a medio hacer, sino tener uno, dos o tres frentes de obra, pero obra empezada, obra terminada", sostuvo.
El criterio también alcanzará a las distintas áreas de la Administración Pública. El gobernador mencionó las mejoras edilicias y la incorporación de tecnología en los hospitales, además de las obras escolares que se encuentran próximas a finalizar. Sobre estas últimas, pidió dar prioridad a las que tienen mayor grado de avance para habilitarlas y ponerlas al servicio de docentes y alumnos.
Las obras y los recursos para el último año de gestión
Al finalizar el encuentro, el ministro del Interior, Darío Monteros, explicó que uno de los ejes fue reforzar el trabajo territorial y sostener el ritmo de la gestión durante los próximos meses.
"El gobernador pidió reforzar todo lo que se viene trabajando en este último año de gestión. Al ser un año electoral, no hay dudas de que muchas cuestiones se van a politizar. Por eso, nos pidió que redoblemos los esfuerzos de trabajo y que sigamos priorizando la gestión", señaló.
El funcionario también se refirió a la situación financiera de la Provincia y aseguró que están garantizados los fondos para afrontar el pago de los salarios de los empleados públicos y el sueldo anual complementario (SAC) de diciembre.
En materia de infraestructura, indicó que durante la reunión se analizaron 17 obras provinciales que se desarrollan en distintos puntos de Tucumán. El objetivo, según explicó, es que puedan concluirse antes de que termine el mandato, con especial atención a los proyectos habitacionales. También pidió a los intendentes que trabajen para completar las obras municipales pendientes.
Otro de los temas abordados fue la preparación ante las contingencias climáticas, especialmente por la llegada de la temporada de lluvias y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Monteros remarcó que será necesario coordinar las acciones entre los distintos niveles del Estado para prevenir inconvenientes y asistir a la población.
Salud, educación y asistencia social, entre las prioridades
Por su parte, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, indicó que Jaldo hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los servicios esenciales y mantener la cercanía con los vecinos frente a las dificultades económicas y sociales.
"Estamos hablando de salud, educación, seguridad, asistencia social, fundamentalmente estar cerca de la comunidad y no dejar a nadie sin asistencia", expresó. También señaló que cada área deberá trabajar con sus equipos para atender las demandas de la población y resolver los problemas que se presenten.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, coincidió en que la gestión será el principal eje de trabajo durante el próximo año. "El año que viene va a ser un año político, y nosotros vamos a hacer política con la gestión. Vamos a seguir poniendo el foco en la gestión y haciendo obras para mejorar y hacerle la vida más fácil a todos los tucumanos", afirmó.
Desde los municipios, la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, calificó el encuentro como una reunión de trabajo con instrucciones concretas para sostener la actividad de las distintas áreas. Destacó, además, la importancia de mantener la presencia del Estado y garantizar los servicios básicos, especialmente para los sectores más vulnerables.
"Este es un gobierno que cree que el Estado tiene que estar presente, que tiene que acompañar, sobre todo, a los que más necesitan", manifestó.
En la misma línea, el intendente de Monteros, Francisco Serra, valoró la convocatoria de los jefes municipales y consideró que la coordinación será fundamental para afrontar los desafíos de los próximos meses.
"Estamos atravesando tiempos difíciles en cuanto a lo sanitario y a lo climático. Era importante que hoy nos veamos todos para aunar criterios y poder transmitir las sugerencias del gobernador a cada una de nuestras jurisdicciones para pasar una época estival de la mejor manera", sostuvo.
Jaldo anticipó, además, que habrá un nuevo encuentro con los 93 comisionados comunales para transmitir los mismos lineamientos y coordinar el trabajo en el interior provincial.
La reunión se realizó con la presencia de los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Daniel Abad (Economía), Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras Públicas), Federico Masso (Desarrollo Social) y Luis Medina Ruiz (Salud). También participaron la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, entre otros funcionarios e intendentes.