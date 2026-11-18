A poco menos de un año de finalizar su mandato, el gobernador Osvaldo Jaldo reunió este miércoles a su gabinete y a los intendentes del oficialismo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno para realizar un balance de los tres años de gestión y establecer los objetivos para la etapa final. Entre las principales directivas, el mandatario pidió concentrar los esfuerzos en concluir las obras que ya están en ejecución y evitar el inicio de nuevos proyectos que puedan quedar inconclusos.