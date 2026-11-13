Jaldo reivindicó la paz social en Tucumán y aseguró que “la provincia no paró por cortes de ruta”

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo destacó en Tucumán la paz social y la ausencia de cortes de ruta para sostener la actividad productiva, comercial e industrial provincial.
- El resultado se logró mediante acuerdos policiales y diálogo diario con sectores del citrus y azucareros, a diferencia de gestiones previas marcadas por conflictos viales.
- El mandatario ratificó que continuará aplicando el diálogo y el cumplimiento de las leyes para blindar a futuro el libre tránsito y el desarrollo económico en la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo reivindicó la paz social en Tucumán y la consideró una condición fundamental para sostener la actividad económica y productiva. En ese marco, destacó el trabajo de la Policía y la articulación con distintas instituciones para garantizar la circulación por las rutas y el normal desarrollo de las actividades comerciales, industriales y agropecuarias.
“Era necesario destacar esto porque ustedes, que son de Tucumán, saben los momentos que ha tenido que pasar nuestra provincia en gestiones anteriores. En estos tres años hemos podido desarrollar todas nuestras actividades comerciales, industriales y agropecuarias, y transitar tranquilamente por las rutas nacionales, provinciales y los caminos vecinales”, expresó el mandatario.
Jaldo sostuvo que el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y los distintos sectores permitió mantener a la provincia en movimiento. “La Policía, conjuntamente con las diferentes instituciones, nos pusimos de acuerdo porque hoy necesitamos un Tucumán en marcha, un Tucumán en producción”, afirmó.
En ese sentido, hizo especial referencia a las actividades azucarera y citrícola, dos de los principales motores de la economía tucumana. Según señaló, el diálogo con los empresarios y representantes de ambos sectores permitió sostener el desarrollo de la zafra sin interrupciones por conflictos en las rutas.
“Hemos estado reunidos con la mayoría de los propietarios de los ingenios y venimos conversando todos los días con quienes desarrollan la actividad citrícola. No hemos parado un solo día en esta zafra 2026 por cortes de ruta. Y eso es muy importante, porque refleja la paz social que tenemos en Tucumán”, explicó.
El gobernador aseguró que esta política continuará durante su gestión, con el diálogo como primera herramienta, aunque también remarcó que hará cumplir las normas para garantizar los derechos de quienes circulan, producen y trabajan.
“Vamos a seguir, primero a través del diálogo, conversando con todos los sectores, y luego también haciendo respetar las leyes, garantizando el libre tránsito en la provincia, el derecho a la propiedad privada y el derecho de producir y trabajar libremente”, sostuvo.
Finalmente, reafirmó el compromiso de su administración con la convivencia social y el desarrollo de las actividades económicas. “Estamos dando todas las libertades que necesita un ser humano para vivir y también producir y trabajar en esta querida provincia de Tucumán”, concluyó.