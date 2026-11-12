Jaldo inauguró un pozo de agua y entregó maquinaria vial a seis comunas

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este jueves un pozo de agua y entregó maquinaria vial en León Rougés, Tucumán, para prevenir contingencias climáticas y reforzar servicios.
- Se entregaron ocho maquinarias a seis comunas para evitar tercerizaciones y se sumó un pozo de 60.000 l/h ante la escasez hídrica que sufría la zona en veranos anteriores.
- La obra garantizará casi el 100% de cobertura de agua a León Rougés y dotará a los municipios de autonomía para mitigar anegaciones frente al impacto de futuras lluvias.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este jueves una jornada de actividades en León Rougés y Santa Rosa, que incluyó la inauguración de un nuevo pozo de agua, una recorrida por las obras de recuperación de la Plazoleta Virgen del Rosario de San Nicolás y la entrega de ocho equipos viales destinados a seis comunas de la provincia.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el comisionado comunal de León Rougés, Oscar Vega; y los intendentes de Trancas, Antonio Moreno; Simoca, Elvio Salazar; Alberdi, Bruno Romano; y Tafí del Valle, Francisco Caliva.
También participaron los legisladores Nancy Bulacio, Francisco Serra, Patricia Lizárraga, Alberto Olea y Marcelo Herrera, concejales y el delegado de San José de La Cocha, Alejandro Fernández.
La distribución de la maquinaria contempló dos equipos para Alpachiri, una retrooruga y una motoniveladora; una retropala para Santa Ana; una retropala y un tractor para Gastona y Belicha; una retropala para Lamadrid; una retropala para León Rougés y un tractor para San José, en el departamento La Cocha.
Durante el acto central, Jaldo destacó que la incorporación de equipos propios permitirá a las jurisdicciones del interior mejorar su capacidad de respuesta, especialmente ante las lluvias previstas para los próximos meses.
“Permanentemente estamos recorriendo la provincia y hoy hemos entregado equipos viales, como retroexcavadoras, tractores y palas cargadoras, a más de seis o siete comunas. Muchas veces venían contratando horas máquina afuera; hoy estos comisionados ya tienen equipamiento propio para darle continuidad al trabajo y atender la problemática climática”, afirmó.
En ese sentido, advirtió sobre los pronósticos de precipitaciones y el posible impacto del fenómeno de El Niño. “Según todos los pronósticos, va a llover de manera importante y bajo ningún punto de vista estamos con los brazos cruzados en los municipios ni en las comunas. Ante el pronóstico de El Niño, no solo estamos preocupados, sino ocupados en cada una de las tareas para atenuar y mermar las posibles anegaciones en cada pueblo y ciudad de la provincia”, sostuvo.
Un nuevo pozo para abastecer a León Rougés
Otro de los puntos centrales de la jornada fue la habilitación de una perforación de agua que, según explicó el gobernador, permitirá cubrir casi la totalidad de la demanda de la localidad.
“Junto a este gran comisionado que es Oscar Vega, inauguramos algo que parecería sencillo, pero que es un gran avance: un pozo de agua que va a abastecer casi al 100% del pueblo de León Rougés. En épocas de verano y de mucho calor, el agua potable escasea y la gente sufre”, señaló.
Jaldo precisó que la perforación tiene una capacidad de casi 60.000 litros por hora y está conectada a un tanque y a la red principal. Según estimó, beneficiará a entre 3.000 y 4.000 familias. “Creo que este verano León Rougés lo va a pasar sin mayores problemas”, expresó.
El mandatario también destacó la recuperación de la plazoleta como espacio de encuentro para los vecinos. “Quienes vivimos en el interior sabemos que los espacios verdes muchas veces no sobran y son el punto de encuentro de los niños, los jóvenes, los padres y los abuelos; recuperar una plaza es pensar en la familia”, manifestó.
En ese contexto, mencionó otras intervenciones realizadas en la comuna, entre ellas la instalación de casi 100 cámaras de seguridad con un centro de monitoreo de importante tecnología y la pavimentación de calles con hormigón para soportar el tránsito pesado de la producción.
“Ante un mundo en guerra y una Argentina que todavía no encuentra el rumbo, en Tucumán seguimos trabajando, transpirando la camiseta y dejando hechos concretos para el interior profundo”, afirmó.
El impacto de la maquinaria en las comunas
Por su parte, Monteros destacó que el nuevo pozo, ubicado en el centro de León Rougés, permitirá que la comunidad alcance prácticamente el 100% de cobertura de agua potable. También valoró la remodelación de la plazoleta y la entrega de equipamiento a distintas jurisdicciones.
El ministro detalló que se distribuyeron cuatro retropalas, una motoniveladora, una retroexcavadora con oruga y dos tractores, destinados a Alpachiri, Santa Ana, Lamadrid, Gastona y Belicha, y León Rougés.
“Esta es la impronta del gobierno de Osvaldo Jaldo: empezamos mejorando el aprestamiento en las 93 comunas para que brinden los servicios básicos indispensables, seguimos con obras y ahora avanzamos con equipamiento propio. Por instrucción del gobernador trabajamos permanentemente en las 93 comunas y los 18 municipios para que el interior siga avanzando”, sostuvo.
Como anfitrión de la jornada, el comisionado comunal de León Rougés y Santa Rosa, Oscar Vega, celebró la inauguración de las obras y la llegada de maquinaria para su jurisdicción.
“Es un día súper importante para nuestra jurisdicción. Me llena de alegría la visita de nuestro gobernador para inaugurar esta plaza y el pozo de agua que tanta falta nos hacía y que ya está en funcionamiento. Además, recibimos una maquinaria que esperábamos ansiosamente para trabajar en los drenajes de agua”, expresó.
Vega adelantó que la gestión continuará con otros proyectos. “Esta es solo una parte de lo que estamos haciendo; quedan obras importantes que no pudimos habilitar hoy, pero que seguramente vamos a inaugurar en el corto plazo”, agregó.
Desde San José de La Cocha, el delegado comunal Alejandro Fernández valoró la incorporación de un tractor para agilizar las tareas cotidianas, como el arreglo de caminos y la recolección.
“Hoy siento una emoción muy grande al recibir una herramienta tan importante como este tractor, que valoramos muchísimo porque nos permite dar una respuesta concreta y rápida”, afirmó. También agradeció a Jaldo y a Monteros por su atención a las necesidades de las jurisdicciones y los vecinos, y consideró que el equipamiento podría extenderse a otras comunidades.
Por último, el titular de la comuna de Santa Ana, Hernán Romano, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las administraciones locales para reducir los riesgos hídricos.
“Con estas acciones concretas, nuestro gobernador y todo su equipo marcan un fuerte compromiso con nuestras jurisdicciones. Nosotros, como responsables de las gestiones locales, asumimos ese mismo compromiso para fortalecer las tareas de prevención en canales, acequias y ríos, y estar más cerca de los vecinos, tal como nos demanda a diario la principal autoridad de la provincia”, concluyó.