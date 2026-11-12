Jaldo inauguró un pozo de agua y entregó maquinaria vial a seis comunas

En ese sentido, advirtió sobre los pronósticos de precipitaciones y el posible impacto del fenómeno de El Niño. “Según todos los pronósticos, va a llover de manera importante y bajo ningún punto de vista estamos con los brazos cruzados en los municipios ni en las comunas. Ante el pronóstico de El Niño, no solo estamos preocupados, sino ocupados en cada una de las tareas para atenuar y mermar las posibles anegaciones en cada pueblo y ciudad de la provincia”, sostuvo.