Política

¿Cómo quedó Jaldo en el ránking de gobernadores mejores valorados del país?

Una encuesta nacional de CB Global Data ubicó al gobernador tucumano en el primer puesto, con un 57,2% de imagen positiva.

Osvaldo Jaldo.
Osvaldo Jaldo.
Por Redacción Política Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, lideró el ranking nacional de imagen positiva en noviembre con un 57,2%, según un sondeo de CB Global Data.
  • Jaldo superó a Rolando Figueroa (56,7%) y Maximiliano Pullaro (56%). En el fondo de la tabla quedaron mandatarios como Cornejo, Kicillof y Quintela.
  • El resultado consolida el respaldo a la gestión tucumana y fortalece la influencia política de Jaldo en el escenario de liderazgos provinciales del país.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo se posicionó entre los dirigentes con mejor imagen del país, de acuerdo con el último relevamiento nacional de la consultora CB Global Data correspondiente a noviembre de 2026: encabeza el ranking de mandatarios con un 57,2% de imagen positiva.

Los resultados representan un respaldo a la valoración de ambos mandatarios en sus respectivos distritos y colocan nuevamente a Tucumán entre las provincias con dirigentes de mayor consideración en la medición nacional.

Jaldo, primero entre los gobernadores

De acuerdo con el relevamiento, Jaldo ocupa el primer lugar del ranking de gobernadores, con una imagen positiva del 57,2%.

Detrás del mandatario tucumano se ubicó Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 56,7%, mientras que el tercer puesto fue para Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quien alcanzó el 56%.

¿Cómo quedó Jaldo en el ránking de gobernadores mejores valorados del país?

En el extremo opuesto de la tabla aparecen Alfredo Cornejo, de Mendoza, con un 43,3% de imagen positiva; Axel Kicillof, de Buenos Aires, con el 43,7%; y Ricardo Quintela, de La Rioja, con el 44,4%. Estos tres mandatarios registraron las valoraciones más bajas del relevamiento.

En cuanto a la evolución respecto de la medición anterior, el mayor crecimiento correspondió al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, cuya imagen positiva aumentó 3,8 puntos porcentuales. En cambio, la caída más pronunciada fue la de Cornejo, que retrocedió 1,9 puntos.

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