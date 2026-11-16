Resumen para apurados
- Según publicó La Gaceta, Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo encabezarán el acto del Día de la Militancia en la sede del PJ de Tucumán sin la presencia del senador Juan Manzur.
- El encuentro busca respaldar a la fórmula oficialista provincial, mientras que Manzur participará en un acto paralelo convocado por sectores peronistas críticos de Javier Milei.
- Este distanciamiento evidencia tensiones internas en el peronismo tucumano de cara al reordenamiento partidario y las proyecciones electorales provinciales para 2027.
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