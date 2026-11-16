Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán define a contrarreloj las bajas del plantel esta semana en el club, en medio de tensiones internas y reclamos.
- El entrenador lanzó fuertes declaraciones mientras se suman advertencias formales y salidas imprevistas durante la pretemporada en el complejo Natalio Mirkin.
- Las resoluciones inminentes marcarán el rumbo deportivo del club en la Primera Nacional, donde la hinchada exige claridad y resultados inmediatos.
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