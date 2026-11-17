EEUU detectó un presunto plan de Irán para atacar con armas químicas y una bomba radiactiva en Washington
Un informe de CNN, basado en testimonios de siete funcionarios estadounidenses, reveló que los servicios de inteligencia identificaron comunicaciones iraníes sobre posibles atentados contra integrantes la administración de Donald Trump.
Resumen para apurados
- EE.UU. detectó un presunto plan de Irán para atacar con armas químicas y una bomba radiactiva a funcionarios del gobierno de Donald Trump en Washington, en plena escalada bélica.
- La alerta surgió por comunicaciones interceptadas tras bombardeos de EE.UU. e Israel en Teherán. Irán rechazó las acusaciones y las calificó de falsas y fabricadas.
- La amenaza activó planes de contingencia y reaviva la preocupación sobre la capacidad de inteligencia de Washington para prevenir atentados ante el vencimiento de leyes clave.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos detectaron un presunto plan de Irán para perpetrar ataques con armas no convencionales contra funcionarios del Gobierno de Donald Trump en Washington. La información, revelada por la cadena CNN a partir de testimonios de siete empleados estatales, incluye la posibilidad de utilizar sustancias químicas y una bomba radiológica, conocida como "bomba sucia".
Según dos fuentes consultadas por el medio estadounidense, el supuesto complot contenía referencias específicas a posibles lugares y objetivos, lo que llevó a las autoridades a activar distintos planes de contingencia para prevenir un eventual atentado.
"El complot detectado por EE.UU. fue muy específico e incluye lugares y objetivos, y generó una oleada de planes de contingencia estadounidenses", señalaron las fuentes citadas por CNN.
El informe también advirtió sobre la vulnerabilidad del territorio estadounidense frente a este tipo de amenazas. Las llamadas bombas sucias combinan explosivos convencionales con materiales radiactivos y, de acuerdo con los funcionarios consultados, son relativamente sencillas de fabricar en comparación con un arma nuclear.
Una de las principales preocupaciones de los organismos de seguridad es que Irán no necesitaría introducir agentes entrenados clandestinamente en Estados Unidos para concretar un ataque. Bastaría con reclutar a una persona que ya resida en el país y que pueda ejecutar el plan.
Las comunicaciones detectadas y la respuesta de la Casa Blanca
Los servicios de inteligencia interceptaron comunicaciones iraníes en las que se afirmaba que Teherán habría ocultado dentro de Estados Unidos materiales destinados a la fabricación de bombas.
Tras la difusión de la información, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, intentó llevar tranquilidad y aseguró que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente de los riesgos de seguridad. "Estamos vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional", sostuvo en un comunicado.
Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que durante la última semana se realizaron varias reuniones para evaluar posibles respuestas y reforzar las medidas preventivas. Una de ellas describió la planificación como una acción "prudente" frente a un escenario de riesgo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habría sido trasladado la semana pasada a una residencia militar, según consignó el medio estadounidense.
La escalada entre Washington, Israel y Teherán
La advertencia de inteligencia se produce en medio de una fuerte escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel. El conflicto se intensificó el 28 de febrero de 2026, cuando Washington y Tel Aviv lanzaron una operación conjunta de gran escala contra instalaciones militares, objetivos estratégicos y estructuras centrales del poder iraní.
Los bombardeos alcanzaron Teherán y otras ciudades del país. En respuesta, la República Islámica lanzó misiles y drones contra territorio israelí y bases militares estadounidenses ubicadas en distintos países del Golfo.
Desde entonces, el enfrentamiento derivó en un escenario de tensión militar y diplomática, marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la presión sobre los mercados internacionales de petróleo y el estancamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.
Por su parte, la Misión de Irán ante las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, rechazó categóricamente las acusaciones. A través de un comunicado, un portavoz sostuvo que su país considera ilegítimo el uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia y calificó las versiones difundidas como «falsas y fabricadas».
La preocupación por las herramientas de vigilancia
Otro de los puntos que destacó CNN es la dificultad que podría enfrentar Estados Unidos para detectar anticipadamente un eventual atentado. En particular, el informe puso el foco en las limitaciones que podrían surgir por la expiración de una legislación clave de vigilancia e inteligencia.
Se trata de una norma que permitía a las autoridades estadounidenses recopilar comunicaciones de ciudadanos extranjeros sin necesidad de obtener una orden judicial individual. Su vigencia expiró en junio, en medio de una disputa entre la Casa Blanca y el Congreso.
Aunque las autorizaciones de vigilancia aprobadas antes de ese vencimiento continuarán vigentes hasta marzo de 2027, funcionarios de seguridad nacional advirtieron que el país está cerca de perder una de sus herramientas más eficaces para identificar y anticipar posibles amenazas terroristas.