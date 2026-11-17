Tras la difusión de la información, la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, intentó llevar tranquilidad y aseguró que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente de los riesgos de seguridad. "Estamos vigilando todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no hay amenazas creíbles contra el territorio nacional", sostuvo en un comunicado.