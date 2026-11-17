Resumen para apurados
- La NSA de Estados Unidos sufrió este martes una caída en su red de comunicaciones seguras por una falla técnica durante un mantenimiento rutinario programado.
- El incidente provocó alertas internas y ocurrió tras caídas globales en Microsoft, bancos y aerolíneas. La Casa Blanca descartó rápidamente que se tratara de un ciberataque.
- La NSA afirmó que sus sistemas de respaldo mantienen la seguridad nacional intacta y aseguraron la comunicación confidencial con el presidente Trump durante su gira por Asia.
La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) sufrió este martes una falla en su red de comunicaciones de alta seguridad, utilizada por sus empleados para intercambiar información clasificada.
La interrupción del sistema, conocido como NSA Net, encendió alertas dentro del organismo, aunque las primeras evaluaciones oficiales descartaron indicios de un posible ciberataque.
Seis fuentes familiarizadas con el episodio confirmaron la caída a la cadena CNN. Desde la Casa Blanca también se refirieron al inconveniente y señalaron que, hasta el momento, no había elementos que permitieran vincularlo con un ataque informático.
Durante las primeras horas de la tarde, la NSA atribuyó el problema a una "degradación temporal" ocurrida "durante un mantenimiento rutinario programado".
Ante la interrupción, el organismo implementó un esquema de ingreso escalonado para sus trabajadores mientras avanzaba en la evaluación del alcance de la falla.
La Casa Blanca descartó un ciberataque y buscó llevar tranquilidad
"No vemos ninguna evidencia de que se trate de un ciberataque", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, durante una entrevista concedida este martes a Newsmax. En la misma intervención, intentó despejar las preocupaciones sobre el impacto del episodio: "No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses".
Consultada sobre cómo el Gobierno podía descartar tan rápidamente la posibilidad de un ataque informático, Bis respondió que esa evaluación correspondía a los especialistas en ciberseguridad.
Por su parte, un funcionario estadounidense en actividad y otro que anteriormente ocupó ese cargo señalaron a CNN que la caída de NSA Net no afectaría la capacidad del organismo para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump.
El mandatario se encuentra de gira por Asia a bordo del Air Force One. Actualmente está en Filipinas y tiene previsto viajar este miércoles a China, donde mantendrá conversaciones con el líder chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin.
Según explicaron ambas fuentes, el Gobierno estadounidense dispone de distintos sistemas y redes de respaldo que permiten establecer comunicaciones seguras con el Presidente, incluso ante inconvenientes en la infraestructura habitual.
Una seguidilla de fallas en servicios tecnológicos y comunicaciones
El incidente en la NSA se produjo en medio de una serie de interrupciones registradas durante los últimos días en distintos servicios tecnológicos y sistemas de comunicación.
Entre los episodios recientes se encuentran la caída global de herramientas de Microsoft, como Outlook, Teams y Copilot; la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos por parte de la Administración Federal de Aviación debido a problemas en las comunicaciones; y las dificultades de acceso a entidades financieras como JP Morgan Chase, Bank of America y Wells Fargo.
También se registraron interrupciones en algunos servicios de Apple y en la plataforma iCloud.
Horas después de que trascendiera la falla, la NSA difundió un comunicado en el que reconoció que algunos de sus sistemas internos habían resultado afectados, aunque aseguró que las funciones esenciales continuaban operativas. "Si bien algunos sistemas internos se vieron afectados, las capacidades críticas para la misión permanecen plenamente operativas y nuestra capacidad para defender la seguridad nacional se mantiene intacta", sostuvo el organismo
Además, remarcó que su infraestructura cuenta con mecanismos para garantizar la continuidad de sus operaciones: "La infraestructura de la NSA está diseñada con múltiples niveles de redundancia para mantener las operaciones durante el mantenimiento planificado o eventos inesperados".
Sin embargo, según consignó CNN, al momento de difundirse la explicación oficial todavía persistían algunos inconvenientes en los sistemas internos.