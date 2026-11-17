La Casa Blanca descartó un ciberataque y buscó llevar tranquilidad

"No vemos ninguna evidencia de que se trate de un ciberataque", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, durante una entrevista concedida este martes a Newsmax. En la misma intervención, intentó despejar las preocupaciones sobre el impacto del episodio: "No hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses".