Estados Unidos pide diálogo directo entre Rusia y Europa

Resumen para apurados
- Este lunes, EE.UU. instó a Europa a dialogar directamente con Rusia antes de la cumbre en Abu Dabi para acordar un marco de seguridad regional que ponga fin a la guerra en Ucrania.
- Las capitales europeas temen que el plan de Trump debilite a la OTAN y avale anexiones rusas, mientras Moscú rechaza tratar de forma directa con los líderes del bloque comunitario.
- La cumbre en Abu Dabi definirá el nuevo equilibrio geopolítico y la seguridad continental, en medio del desgaste militar de Kiev y la incertidumbre por la ayuda de Washington.
Funcionarios de Estados Unidos insistieron este lunes en que cualquier acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia debe inscribirse dentro de un marco de seguridad más amplio para Europa, en medio de la creciente inquietud entre las capitales del continente por las negociaciones previstas en Abu Dabi destinadas a poner fin a las hostilidades.
Varios gobiernos europeos han expresado un marcado escepticismo ante lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó como un acuerdo “grande y hermoso” para toda la región. El principal temor en Bruselas, París y Londres radica en que el esquema impulsado por la Casa Blanca termine concediendo al Kremlin una de sus máximas aspiraciones históricas: fracturar la cohesión transatlántica y forzar una reconfiguración que debilite o desmantele la estructura operativa de la OTAN en su flanco oriental.
La desconfianza continental no es meramente diplomática, sino estructural: en las cancillerías europeas prevalece la certeza de que una paz negociada sobre las cabezas de los propios socios comunitarios consagraría la doctrina de las “esferas de influencia” que Moscú reclama desde hace décadas. La posibilidad de que Washington acepte una neutralidad forzada para Ucrania o un límite vinculante al despliegue militar aliado en los países bálticos y Polonia despierta alarmas de máxima gravedad. Para la Unión Europea, cualquier concesión de esa magnitud no garantizaría una paz duradera, sino que dejaría al continente expuesto a futuras presiones rusas, al tiempo que consagraría la alteración de fronteras mediante el uso de la fuerza armada por primera vez en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Mientras Europa reclama participar de manera formal y directa en la mesa de negociaciones, Jared Kushner, enviado especial de Washington y yerno de Trump, sostuvo que deben ser los propios países europeos quienes dialoguen cara a cara con Moscú sobre el nuevo equilibrio regional. “En última instancia, alcanzar una solución integral y duradera requerirá un diálogo directo entre Rusia y nuestros socios europeos sobre disposiciones de seguridad más amplias que los involucren”, escribió Kushner en la red social X, reconociendo además que todas las partes deberán asumir “decisiones difíciles” para clausurar el conflicto bélico a gran escala desatado por la invasión rusa de febrero de 2022.
El tablero diplomático que albergará Abu Dabi refleja esa misma fragmentación. La cumbre central sentará formalmente a delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en un formato tripartito. De forma paralela, los emisarios estadounidenses prevén mantener rondas de consulta bilaterales con las principales potencias europeas, la Unión Europea y las autoridades de la OTAN, en un intento por amortiguar las acusaciones de marginación. No obstante, la efectividad de ese esquema paralelo sigue en duda: hasta el momento, el Kremlin ha rechazado sentarse a negociar de forma directa con los líderes europeos, a quienes considera meros satélites de la política exterior estadounidense carentes de autonomía estratégica real.
Coyuntura crítica
Este intento de reactivación diplomática coincide además con una coyuntura crítica en el terreno de combate, donde las fuerzas de Kiev enfrentan un desgaste severo tras casi cuatro años de desgaste ininterrumpido. Con una marcada inferioridad numérica en artillería y reservas de tropas frente al avance constante de Moscú en el frente del Donbás, la posición negociadora de Volodímir Zelenski llega condicionada por la fatiga interna y la incertidumbre sobre la continuidad de los paquetes de asistencia financiera y militar de Washington. La urgencia del gobierno estadounidense por exhibir un logro diplomático de alto impacto contrasta con el temor ucraniano a ser forzado a un alto el fuego prematuro que congele las líneas actuales de ocupación territorial sin contrapartidas de supervivencia estatal garantizadas.
Antes de la apertura formal de las rondas en los Emiratos Árabes Unidos, un alto funcionario estadounidense afirmó bajo condición de estricto anonimato que Washington observa el proceso con un “prudente optimismo”, asegurando que tanto Kiev como Moscú han mostrado “cierto grado de flexibilidad en privado”. La fuente subrayó que ni los rusos ni los ucranianos entrarán a definir las espinosas cuestiones territoriales, como el estatus de Crimea y los territorios anexados en el este y sur, sin antes tener certeza absoluta sobre cuál será el paraguas de contención y disuasión que regirá en la posguerra.