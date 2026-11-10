Estados Unidos pide diálogo directo entre Rusia y Europa

La desconfianza continental no es meramente diplomática, sino estructural: en las cancillerías europeas prevalece la certeza de que una paz negociada sobre las cabezas de los propios socios comunitarios consagraría la doctrina de las “esferas de influencia” que Moscú reclama desde hace décadas. La posibilidad de que Washington acepte una neutralidad forzada para Ucrania o un límite vinculante al despliegue militar aliado en los países bálticos y Polonia despierta alarmas de máxima gravedad. Para la Unión Europea, cualquier concesión de esa magnitud no garantizaría una paz duradera, sino que dejaría al continente expuesto a futuras presiones rusas, al tiempo que consagraría la alteración de fronteras mediante el uso de la fuerza armada por primera vez en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.