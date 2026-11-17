Resumen para apurados
- United Airlines frenó ayer temporalmente sus vuelos en Estados Unidos por una falla tecnológica en sus sistemas de control de peso.
- El fallo, ya resuelto, ocurrió tras tres días de caos y cancelaciones masivas generados por un error en las comunicaciones de la FAA.
- El incidente reaviva el debate político; el gobierno pide 50.000 millones de dólares al Congreso para modernizar la aviación nacional.
La compañía aérea United Airlines informó de una “interrupción generalizada del sistema” ayer, pocos días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dejara en tierra vuelos debido a una falla de comunicaciones que afectó al control del tráfico aéreo del país.
La causa de la interrupción en United no estaba clara de inmediato, ni tampoco el número de vuelos afectados, pero la aerolínea estadounidense dijo en un comunicado que estaba trabajando para que “todo vuelva a funcionar lo antes posible”.
El mensaje fue difundido desde la cuenta oficial de la compañía en X, en respuesta a dos publicaciones distintas de pasajeros que se quejaban de que sus vuelos estaban siendo detenidos antes del despegue debido a un error en un sistema para comprobar el peso de los aviones.
“El problema ha sido resulto”, informó más tarde la compañía. “Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida”, comunicó en su cuenta de X. No hubo indicios de que la falla estuviera relacionada con la ciberseguridad, señaló la aerolínea.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) estuvo al tanto del incidente, indicó a la cadena CNN la vocera de la agencia, Hannah Walden.
Hacia la normalidad
Independiente de lo sucedido con United Airlines, el tráfico aéreo estadounidense volvía ayer a la normalidad, luego de tres días de alteraciones generadas por una orden de la autoridades aeronáuticas de suspender los vuelos.
El gobierno aseguró que una actualización defectuosa de los sistemas de los equipos de comunicaciones provocó la suspensión, una decisión que las autoridades ya tomaron en 2023 por un fallo informático y en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre.
Ayer se cancelaron 320 vuelos, según el sitio de seguimiento aéreo FlightAware, lo que representa una cierta mejoría respecto los tres días anteriores, en los que se cancelaron 9.200.
Los aeropuertos del país se convirtieron en estampas caóticas el fin de semana. Pasajeros deambulaban por los pasillos mientras otros se hacían hueco para descansar en el suelo a la espera de novedades o de que se les cambiara la reserva.
El gobierno dijo que la orden de suspensión se dio por un trabajo defectuoso en la actualización de los cables de comunicación del control del tráfico aéreo.
Donald Trump culpó el domingo a su predecesor, Joe Biden. El presidente insistió en criticar la herencia que le dejó el demócrata y pidió al Congreso que apruebe fondos para modernizar el sistema de control de tráfico aéreo.
“La Administración Biden fue un desastre para la FAA”, afirmó Trump, refiriéndose a la Administración Federal de Aviación. “Todo lo que tocaban salía mal. Se gastó mucho dinero de forma imprudente, lo que empeoró un sistema antiguo y defectuoso más aún de lo que estaba cuando empezaron”, señaló.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, adelantó el domingo que la situación no recuperaría “por completo la normalidad”, hasta última hora de ayer, dijo en la ABC News.
Duffy rechazó las críticas y las peticiones de dimisión. El republicano repitió la justificación de Trump de la herencia, ya que algunos equipos de radar de los aeropuertos datan de la década de 1960.
“Así que, cuando trabajamos y las cosas salen mal, por supuesto que soy el secretario. Pero también tengo que reconocer lo que me encontré al llegar”, declaró Duffy en una entrevista en la CNN.
El secretario de Transporte ha solicitado 50.000 millones de dólares para mejorar y modernizar el sistema de control del tráfico aéreo, y ha instado al Congreso a “estar a la altura de las circunstancias”.