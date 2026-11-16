Resumen para apurados
- Un estudio reveló que el 23% de los argentinos planea viajar más el próximo año pese al alza de costos, priorizando estadías largas y viajes familiares.
- Siete de cada diez turistas locales ya utilizan inteligencia artificial para organizar sus vacaciones, transformando el modo tradicional de planificar viajes.
- Hacia 2027, la consolidación de la IA y el cambio en los hábitos de consumo redefinirán la oferta del sector turístico para adaptarse a clientes más tecnológicos.
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