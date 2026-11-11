Guerra entre Ucrania y Rusia: buscan un acuerdo que incluya a toda Europa

Este martes, al comienzo de la trilateral, el emisario Jared Kushner, yerno de Trump, ahondó en esta idea. “La esperanza hoy no es solo debatir los temas bilaterales entre los países y cómo poner fin a la guerra (...), sino también determinar cómo crear las relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa, de modo que no solo pongamos fin a esta guerra, sino que creemos un nuevo marco”, afirmó.