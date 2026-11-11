Guerra entre Ucrania y Rusia: buscan un acuerdo que incluya a toda Europa

Resumen para apurados
- EE.UU., Ucrania y Rusia se reunieron este martes en Abu Dabi para negociar el fin de la guerra y debatir un nuevo marco de seguridad continental.
- Tras el primer diálogo trilateral desde febrero, Kiev y Moscú evaluaron canjes de prisioneros, mientras Europa busca sumarse a la mesa pese a la negativa del Kremlin.
- Las tratativas impulsadas por Washington buscan redefinir la arquitectura de seguridad europea, con la exigencia aliada de preservar la integridad territorial ucraniana.
Estados Unidos abogó por “un nuevo marco” de seguridad en Europa en la posguerra durante una reunión trilateral con Ucrania y Rusia este martes en Abu Dabi, pero coincidió con los europeos en la necesidad de preservar la “integridad territorial” ucraniana.
Durante casi cuatro horas, bajo la mediación de los enviados de Washington, las delegaciones ucraniana y rusa se sentaron frente a frente en la capital emiratí, donde las conversaciones proseguirán el miércoles.
Los aliados europeos de Kiev no están directamente implicados en este encuentro trilateral, el primero de este tipo desde febrero, pese a que lo reclaman desde hace tiempo.
Washington, mediador entre rusos y ucranianos, no parece tener inconveniente en que se sienten “eventualmente” en la mesa, una idea compartida por Kiev pero rechazada por Moscú.
“Creemos que el (formato) trilateral debería incluir eventualmente a nuestros socios europeos en la mesa de negociaciones, porque forman parte de la solución a largo plazo de este problema”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en París tras la primera jornada de conversaciones.
Rubio calificó las conversaciones entre Rusia y Ucrania de “muy productivas”.
Posteriormente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se mostró “feliz” por el transcurso de esta “constructiva y bastante sustancial” primera jornada de charlas, en las que, añadió, Kiev y Moscú trabajaron en un intercambio de prisioneros “a gran escala”.
Zelenski, que avanzó que el miércoles está previsto que se debata sobre medidas para desescalar el conflicto, pidió a Europa que designe este mes un representante para las negociaciones.
Rusia intenta dejar a Europa al margen de las negociaciones y la mayoría de los dirigentes europeos han tenido poco o ningún contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin, desde 2022.
Varios representantes europeos estuvieron presentes en Abu Dabi, aunque solo celebraron una reunión previa con estadounidenses y ucranianos, sin los rusos.
Tras ese encuentro, los participantes aseguraron que cualquier acuerdo con Rusia debe respetar la “integridad territorial” de Ucrania y expresaron su compromiso en una arquitectura de seguridad “fuerte” en el continente tras la guerra.
“Acuerdo muy grande”
La semana pasada el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó un “acuerdo muy grande” sobre la guerra que “involucrará a toda Europa”, lo que generó temor de que Washington colabore con Moscú en la formulación de una nueva arquitectura de seguridad europea.
Este martes, al comienzo de la trilateral, el emisario Jared Kushner, yerno de Trump, ahondó en esta idea. “La esperanza hoy no es solo debatir los temas bilaterales entre los países y cómo poner fin a la guerra (...), sino también determinar cómo crear las relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa, de modo que no solo pongamos fin a esta guerra, sino que creemos un nuevo marco”, afirmó.