“Tenemos que hablar” es el cortometraje que Verónica Leiva (Fortuna) estrenará esta noche, desde las 20, en una nueva función del ciclo de cine que ZAP organiza en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), con entrada libre y gratuita.
Este es el trabajo con el cual la directora egresó de la Escuela universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT, y lo anuncia como “un filme poético que retrata la destrucción de una pareja”. “Entre el paisaje urbano cotidiano de Tucumán y de Buenos Aires, nos sumergimos en una oda a la ciudad, al patrimonio y a un amor imposible” anticipa sobre este drama romántico de 13 minutos interpretado por Victoria Maroglio, Nicolás Nougués y Ramiro Fagalde, y musicalizado por Sebastián Sánchez y Juan Manuel Pajón. Está filmado en blanco y negro, lo cual potencia los climas que desarrolla la trama, atravesada por el duelo ante una pérdida.
A su término, se proyectará “Picado fino”, la película nacional escrita y dirigida por Esteban Sapir y con Facundo Luengo, Belén Blanco, Marcela Guerty y Miguel Ángel Solá.
Esta producción independiente fue filmada entre 1993 y 1995 con un escaso presupuesto, de modo casi amateur, también en blanco y negro. Su estreno fue en 1998 y recorre los conflictos de un joven, su novia embarazada y su amante.
Doble cartelera
Otra doble propuesta tendrá lugar en los Espacios Incaa del Ente Cultural (San Martín 251).
“La casa” es el thriller de suspenso psicológico de Gustavo Triviño que se verá a las 18 en la sala Orestes Caviglia. Narra la historia de un contador (interpretado por Diego Peretti) que, tras ser despedido, vende su casa a un grupo de inversores liderado por César Troncoso; pero su intromisión en los negocios inmobiliarios lo empuja a tener problemas graves en una situación cada vez más incierta y peligrosa.
A las 20, y con entrada gratis, en la sala Hynes O’Connor será el turno del clásico “La strada”, de Federico Fellini y con Giulietta Masina como una inocente joven vendida a Zampanó, un violento artista ambulante protagonizado por Anthony Queen, durante la Italia de posguerra.