Este es el trabajo con el cual la directora egresó de la Escuela universitaria de Cine, Video y Televisión de la UNT, y lo anuncia como “un filme poético que retrata la destrucción de una pareja”. “Entre el paisaje urbano cotidiano de Tucumán y de Buenos Aires, nos sumergimos en una oda a la ciudad, al patrimonio y a un amor imposible” anticipa sobre este drama romántico de 13 minutos interpretado por Victoria Maroglio, Nicolás Nougués y Ramiro Fagalde, y musicalizado por Sebastián Sánchez y Juan Manuel Pajón. Está filmado en blanco y negro, lo cual potencia los climas que desarrolla la trama, atravesada por el duelo ante una pérdida.