Polémica resolución

Fusión de cámaras civiles en Tucumán: una sentencia validó la reforma, pero un magistrado salió a cuestionarla

El fallo de la Sala IV desestimó las objeciones contra la integración de magistrados de Documentos y Locaciones en causas civiles comunes por considerar que no se probó un perjuicio concreto.

La polémica se instaló nuevamente en Tribunales.
La polémica se instaló nuevamente en Tribunales.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Sala IV de Tucumán validó hoy la fusión de cámaras civiles al rechazar objeciones por falta de perjuicio concreto, desatando el cuestionamiento de un magistrado.
  • La reforma permite que jueces de Documentos y Locaciones intervengan en causas civiles comunes, mecanismo que generó controversia y presentaciones judiciales en los tribunales.
  • La decisión judicial sienta precedente en la reorganización del fuero, aunque las disidencias internas anticipan nuevas disputas legales sobre la validez de las reformas.
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