Fusión de cámaras civiles en Tucumán: una sentencia validó la reforma, pero un magistrado salió a cuestionarla
El fallo de la Sala IV desestimó las objeciones contra la integración de magistrados de Documentos y Locaciones en causas civiles comunes por considerar que no se probó un perjuicio concreto.
Resumen para apurados
- La Sala IV de Tucumán validó hoy la fusión de cámaras civiles al rechazar objeciones por falta de perjuicio concreto, desatando el cuestionamiento de un magistrado.
- La reforma permite que jueces de Documentos y Locaciones intervengan en causas civiles comunes, mecanismo que generó controversia y presentaciones judiciales en los tribunales.
- La decisión judicial sienta precedente en la reorganización del fuero, aunque las disidencias internas anticipan nuevas disputas legales sobre la validez de las reformas.
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