La muerte de Miguel Félix Gallardo: “El Jefe de los Jefes”, mucho más que un personaje de Netflix
El hombre que modificó el escenario del narcotráfico mundial para siempre, murió ayer a los 80 años. Su fallecimiento volvió a poner en evidencia la dimensión de su macabra obra, que sigue generando muerte y violencia.
Resumen para apurados
- El capo del narcotráfico Miguel Ángel Félix Gallardo murió ayer a los 80 años en prisión en México, donde cumplía una pena de 77 años por liderar el tráfico de drogas.
- Conocido como 'El Jefe de los Jefes', fundó las bases del narcotráfico moderno y estaba detenido desde 1989 tras transformar las redes criminales a nivel global.
- Su fallecimiento reaviva el debate sobre su legado de violencia, que reconfiguró el crimen organizado internacional y continúa generando secuelas en la seguridad mundial.
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