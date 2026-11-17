Si bien la situación tuvo una resolución favorable, invita a reflexionar sobre un problema que excede lo sucedido en un establecimiento escolar. La salud mental de niños y adolescentes requiere atención cotidiana, tanto en las familias como en las instituciones educativas y sanitarias. Las situaciones de sufrimiento no siempre se manifiestan de manera evidente y, en ocasiones, quienes las atraviesan encuentran dificultades para expresar lo que les ocurre o pedir ayuda.