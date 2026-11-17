Un episodio ocurrido ayer en una escuela volvió a poner en primer plano la salud mental de los adolescentes. Un estudiante amenazó con arrojarse desde el techo del establecimiento y fue rescatado por efectivos de la Policía, que lograron dialogar con él y evitar que se pusiera en peligro.
Si bien la situación tuvo una resolución favorable, invita a reflexionar sobre un problema que excede lo sucedido en un establecimiento escolar. La salud mental de niños y adolescentes requiere atención cotidiana, tanto en las familias como en las instituciones educativas y sanitarias. Las situaciones de sufrimiento no siempre se manifiestan de manera evidente y, en ocasiones, quienes las atraviesan encuentran dificultades para expresar lo que les ocurre o pedir ayuda.
Durante septiembre, LA GACETA dedicó una serie de producciones especiales a esta problemática. Los datos publicados permiten dimensionar el fenómeno. Según el Observatorio de Política Criminal, Tucumán registró 227 muertes por suicidio en 2025, un 13,3% más que el año anterior. La tasa provincial alcanzó los 13,5 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 11,8.
También creció la demanda de asistencia. La línea 135, destinada a brindar orientación ante crisis de salud mental, recibió 1.359 comunicaciones durante junio de este año. En 2022 registraba entre 100 y 160 llamadas mensuales.
Las escuelas ocupan un lugar importante en la prevención. Allí los adolescentes pasan buena parte de sus días, construyen vínculos y atraviesan experiencias que pueden influir en su bienestar. Los docentes suelen advertir cambios de conducta o dificultades que merecen atención, aunque no les corresponde reemplazar a los profesionales de la salud. Necesitan capacitación, protocolos claros y canales de comunicación con las familias y los servicios especializados.
Resulta importante distinguir la respuesta ante una emergencia del acompañamiento posterior. La intervención inmediata puede evitar consecuencias graves, pero la atención no termina cuando se supera la crisis: es necesario evaluar cada situación, ofrecer asistencia profesional y sostener el seguimiento durante el tiempo que resulte necesario.
Lo ocurrido en la escuela ofrece una oportunidad para recordar que la prevención requiere trabajo continuo y responsabilidades compartidas. La salud mental no debería ocupar un lugar en la conversación pública únicamente después de una emergencia. Escuchar sin juzgar, reconocer señales de sufrimiento y facilitar el acceso a la atención son tareas que deben formar parte de la vida cotidiana. La posibilidad de pedir ayuda y recibirla a tiempo puede marcar una diferencia decisiva.