Estados Unidos: advierten que la normalización de los vuelos llevará tiempo tras el fallo masivo

"Este es un problema de un sistema antiguo", sostuvo Duffy. En ese sentido, detalló las deficiencias de la infraestructura tecnológica utilizada para gestionar el tráfico aéreo: "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", explicó.