Estados Unidos: advierten que la normalización de los vuelos llevará tiempo tras el fallo masivo

Resumen para apurados
- El secretario de Transporte de EE.UU. advirtió este sábado que normalizar los vuelos llevará tiempo tras un fallo masivo en las obsoletas comunicaciones aéreas.
- La suspensión de despegues el viernes varó a cientos de miles de pasajeros debido a la sobrecarga de equipos y líneas de cobre obsoletas instaladas en la década de 1980.
- El gobierno presiona al Congreso para aprobar 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura tecnológica y evitar futuras paralizaciones del tráfico aéreo.
Los vuelos en Estados Unidos comenzaron a reanudarse este sábado, luego de permanecer suspendidos durante varias horas debido a un fallo masivo en las comunicaciones. Sin embargo, el regreso a la normalidad no será inmediato. Así lo advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien anticipó que "tomará tiempo" restablecer las operaciones habituales.
La suspensión de los despegues en todo el país, dispuesta el viernes, provocó un caos generalizado y dejó varados a cientos de miles de pasajeros. La Administración Federal de Aviación (FAA) reabrió el espacio aéreo durante la noche del viernes, después de "restablecer la funcionalidad total" en las instalaciones de control del tráfico aéreo, según informó Duffy.
"Nos tomará tiempo reanudar las operaciones normales (...). Nuestra máxima prioridad es la seguridad de ustedes y de sus familias cuando vuelan", expresó el funcionario.
El Gobierno atribuyó la falla a un sistema de comunicaciones obsoleto
La administración del presidente Donald Trump responsabilizó por el incidente a problemas de telecomunicaciones vinculados con equipos que tienen varias décadas de antigüedad.
"Este es un problema de un sistema antiguo", sostuvo Duffy. En ese sentido, detalló las deficiencias de la infraestructura tecnológica utilizada para gestionar el tráfico aéreo: "Tenemos interruptores muy viejos, enrutadores muy viejos" y "usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un sistema antiguo que colapsó, y lo hizo en todas partes. Se sobrecargó", explicó.
El reclamo de Sean Duffy al Congreso para modernizar el sistema aéreo
El secretario de Transporte ya había solicitado formalmente el jueves al Congreso una partida de 30.100 millones de dólares destinada a actualizar y modernizar el sistema de control del tráfico aéreo de Estados Unidos.
Tras el levantamiento de la suspensión, Duffy volvió a insistir en la necesidad de aprobar esos recursos y apuntó a los legisladores para avanzar con la renovación de la infraestructura. "Lo diré un millón de veces: el Congreso tiene que otorgar los recursos al presidente", afirmó.