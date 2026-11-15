Año negro para las concesionarias: las ventas caen hasta un 40% y crece el temor a cierres en 2027
La caída de los patentamientos, el exceso de stock y la guerra de descuentos golpean la rentabilidad de las agencias. Algunas marcas resisten, pero el sector advierte que varias empresas podrían no sobrevivir a otro año de baja actividad.
Resumen para apurados
- Las concesionarias de Argentina enfrentan en 2026 caídas de ventas de hasta el 40% y riesgo de cierres por la retracción del consumo y la liquidación de sobrestock.
- El mercado proyectó 700.000 unidades anuales, pero no llegará a 530.000. El exceso de unidades obligó a aplicar rebajas de hasta el 20%, anulando la rentabilidad operativa.
- De persistir este escenario en 2027, el sector prevé el quiebre de agencias debilitadas y una mayor concentración comercial en grupos capaces de absorber pérdidas.
El negocio de los autos 0Km atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. Las concesionarias de todo el país enfrentan una fuerte caída de las ventas, una acumulación de vehículos sin comercializar y una creciente presión para ofrecer descuentos que deterioran sus márgenes de rentabilidad. En algunas marcas, el retroceso de las operaciones llega al 40% y ya existe preocupación por posibles cierres de agencias durante 2027.
De acuerdo con un relevamiento publicado por iProfesional, los patentamientos registraron una caída cercana al 10% durante los primeros días de noviembre, en comparación con el mismo período de 2025. En el acumulado desde enero, la contracción alcanza el 13%.
El panorama se complicó todavía más durante noviembre por los feriados vinculados con la visita del papa León XIV, que redujeron la actividad comercial. Desde una concesionaria de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que prácticamente se perdió una semana de operaciones, debido a que buena parte de la atención estuvo concentrada en la visita papal y muchos aprovecharon los días libres para viajar.
Las ventas de autos 0Km no alcanzan las expectativas del sector
La retracción obligó a revisar las proyecciones comerciales para el cierre del año. Una automotriz había estimado inicialmente que noviembre terminaría con unos 32.300 patentamientos de automóviles y vehículos comerciales livianos. Sin embargo, después de evaluar el impacto de los días sin actividad, ajustó su previsión a un rango de entre 30.500 y 31.000 unidades.
Las dificultades no afectan a todas las marcas por igual. Mientras el mercado acumula una baja del 13%, varias terminales registran retrocesos de entre el 20% y el 40%.
Entre las marcas con mayores dificultades aparecen Renault y Jeep. Fiat y Citroën muestran caídas menos pronunciadas dentro de ese grupo, mientras que Toyota, Volkswagen y Peugeot atraviesan una situación intermedia.
General Motors registra una contracción más moderada, cercana al 5%, impulsada por la renovación de su oferta. Ford, en cambio, es una de las pocas automotrices que consigue mantener números positivos, con un crecimiento del 1,7%, apoyado principalmente en el desempeño del SUV Territory.
En paralelo, las marcas importadas que no cuentan con plantas industriales en Argentina muestran incrementos importantes en sus ventas. En ese segmento ganan participación las automotrices chinas, favorecidas por la apertura económica.
Guerra de descuentos y concesionarias con rentabilidad en rojo
Uno de los principales problemas para las agencias es el exceso de vehículos disponibles. Las automotrices habían proyectado un mercado de alrededor de 700.000 unidades nuevas para 2026, pero las estimaciones actuales indican que el año terminará por debajo de los 530.000 patentamientos.
La diferencia entre las expectativas iniciales y la demanda efectiva generó un importante sobrestock. Para desprenderse de esas unidades, las terminales presionan a sus redes comerciales para alcanzar objetivos de ventas y ofrecen incentivos que alimentan una competencia cada vez más agresiva.
En ese contexto, los precios de lista perdieron buena parte de su utilidad como referencia para las operaciones. En numerosos modelos, los descuentos superan el 10%, pueden llegar al 20% y, en algunos casos, incluso ser mayores.
La situación lleva a que algunos concesionarios vendan vehículos al costo o por debajo del precio de reposición. La prioridad es reducir el inventario y evitar que los autos permanezcan inmovilizados, con los costos financieros que eso implica.
El problema es que la estrategia termina afectando directamente la rentabilidad. Según el relevamiento de iProfesional, numerosos concesionarios podrían cerrar 2026 con resultados negativos en la venta convencional de vehículos 0Km. En muchos casos, los ingresos de posventa, mantenimiento y servicios permiten compensar parcialmente esas pérdidas.
Toyota y Ford resisten mejor que otras marcas
En medio de la crisis, las redes comerciales de Toyota y Ford aparecen entre las que muestran una situación relativamente más sólida.
La automotriz japonesa mantiene una política comercial más ordenada y busca evitar una competencia desmedida entre sus concesionarios. En el caso de la Hilux, algunas agencias trabajan con descuentos de entre el 5% y el 6%, mientras que otras aplican rebajas de entre el 8% y el 10%.
La diferencia es considerable frente a otros modelos del mercado. Los descuentos sobre la Volkswagen Amarok, por ejemplo, pueden alcanzar el 20%.
Ford también realiza un seguimiento de las rebajas de su red comercial y conserva resultados positivos durante 2026. Su desempeño está respaldado por una gama de productos orientada principalmente a los segmentos medio y alto.
En otras marcas, los planes de ahorro adquirieron mayor protagonismo. Fiat es uno de los ejemplos más claros: una proporción importante de sus operaciones se concreta mediante este sistema, que permite sostener las ventas sin recurrir necesariamente a descuentos sobre el precio de lista.
Además, los grupos empresarios que comercializan varias marcas tienen una ventaja relativa cuando incorporan automotrices importadas, especialmente chinas, cuyo crecimiento puede compensar parcialmente las pérdidas de las marcas tradicionales.
Concesionarias: cierres y reestructuración ante un 2027 incierto
La crisis ya comenzó a reflejarse en la estructura comercial del sector. Durante los últimos meses se multiplicaron los procesos de reestructuración, con cierres de sucursales, ventas de concesionarios y reducción de personal.
El escenario también abre oportunidades para grupos empresarios que buscan ampliar su participación en el negocio mediante la adquisición de agencias con dificultades financieras.
Sin embargo, la preocupación está puesta en lo que puede ocurrir durante 2027. Distintas fuentes del sector consideran que el próximo año podría mantener condiciones similares a las actuales: una demanda sin grandes señales de recuperación, una competencia intensa y márgenes cada vez más ajustados.
"El mercado está atravesando un momento muy complicado y otro año en estas condiciones será difícil de soportar para varios colegas", advirtió a iProfesional el propietario de un grupo de concesionarios del interior del país.
El empresario no descartó que se produzcan cierres de agencias que ya atraviesan una situación financiera crítica. Entre los factores que complican su continuidad mencionó el aumento de los costos, el estancamiento de las ventas, la presión competitiva y la pérdida de rentabilidad.
Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, las concesionarias enfrentan un desafío que excede la posibilidad de vender más autos: necesitan recuperar márgenes para sostener sus estructuras comerciales. Y, por ahora, el sector no encuentra señales claras de que esa situación vaya a revertirse en el corto plazo.