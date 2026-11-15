Año negro para las concesionarias: las ventas caen hasta un 40% y crece el temor a cierres en 2027

El negocio de los autos 0Km atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. Las concesionarias de todo el país enfrentan una fuerte caída de las ventas, una acumulación de vehículos sin comercializar y una creciente presión para ofrecer descuentos que deterioran sus márgenes de rentabilidad. En algunas marcas, el retroceso de las operaciones llega al 40% y ya existe preocupación por posibles cierres de agencias durante 2027.