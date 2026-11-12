Ingenios de Tucumán adquirió La Trinidad

En paralelo, la compañía avanzó en su integración comercial mediante la adquisición del 60% de MOYCO S.R.L., asociándose con Adrián Eduardo López y Ezequiel Eleas, quienes continuarán vinculados al desarrollo del negocio. La operación permitirá complementar la capacidad productiva de los ingenios con la experiencia comercial de MOYCO y fortalecer la comercialización de azúcar y otros productos de consumo masivo, mejorando el servicio a los clientes y avanzando en una mayor integración de la cadena de valor. "Estamos muy contentos de asociarnos con Adrián y Ezequiel. Valoramos mucho lo que han construido en MOYCO, el posicionamiento de su marca insignia Azucel, su conocimiento del mercado y la relación que tienen con sus clientes. Creemos que podemos complementarnos muy bien y que tenemos mucho para aprender unos de otros”, destacó Blaquier.