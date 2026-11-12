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Ingenios de Tucumán adquirió La Trinidad

La inversión del grupo que lidera Santiago Blaquier supera los U$S 150 millones en la actividad azucarera. Una sociedad con Moyco

Santiago Blaquier posa con sus hijos y los ejecutivos de Ingenios del Tucumán.
Santiago Blaquier posa con sus hijos y los ejecutivos de Ingenios del Tucumán.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Ingenios de Tucumán adquirió La Trinidad y el 60% de MOYCO en Tucumán para consolidar su liderazgo sucroalcoholero y comercial.
  • La operación se suma a las previas compras de los ingenios Concepción y La Corona, acumulando una inversión sectorial de más de 150 millones de dólares.
  • El grupo concentrará cerca del 25% de la molienda nacional de caña, reforzará las exportaciones a Chile y preservará unos 2.000 puestos de trabajo.
Resumen generado con IA

Ingenios de Tucumán S.A. anunció la adquisición del 100% de las acciones de Aguilares Gas S.A., propietaria del Ingenio Trinidad, y del 60% de MOYCO S.R.L., una de las comercializadoras de azúcar fraccionado líderes de Argentina. Ambas operaciones, realizadas a través de Ingenios del Norte S.A., profundizan su estrategia de crecimiento en la industria sucroalcoholera argentina y elevan a más de US$ 150 millones la inversión acumulada del grupo en el sector.

La incorporación de La Trinidad se suma a las adquisiciones de los ingenios Concepción, concretada en diciembre de 2025, y La Corona, realizada en septiembre de 2026. De esta manera, Ingenios de Tucumán S.A. avanza en la conformación de una plataforma agroindustrial integrada, con mayor escala productiva, capacidad comercial y potencial exportador.

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El Ingenio Trinidad, ubicado en el departamento de Chicligasta, es el tercer ingenio de Tucumán por volumen de molienda, con casi 2,2 millones de toneladas de caña por zafra. Con su incorporación, la compañía proyecta una molienda conjunta de entre 6,5 y 7 millones de toneladas de caña de azúcar para la próxima zafra, sobre una producción estimada de 25 millones de toneladas a nivel nacional y 18 millones a nivel provincial. Esto representaría aproximadamente una cuarta parte de la molienda del país y entre el 36% y el 39% de la molienda de Tucumán.

El proyecto contempla una dotación aproximada de 2.000 empleados, distribuidos entre los tres establecimientos industriales y el equipo agrícola. Además, la compañía prevé operar entre 4.000 y 5.000 hectáreas arrendadas y contar con una flota de 21 cosechadoras, acompañadas por tractores y carros autovolcables. En este marco, uno de los compromisos centrales será mantener la totalidad de los puestos de trabajo del Ingenio Trinidad, tal como ocurrió anteriormente con Concepción y Corona.

“Creemos profundamente en Tucumán, en su gente y en el potencial de la industria azucarera argentina. Estamos convencidos de que tenemos todas las condiciones para construir una industria moderna, competitiva y con una presencia cada vez mayor en los mercados internacionales. Pero sabemos también que eso requiere mucho trabajo, inversiones, profesionalismo y, sobre todo, una visión compartida de largo plazo”, señaló Santiago Blaquier, accionista de Ingenios de Tucumán y de Ingenios del Norte S.A.

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En paralelo, la compañía avanzó en su integración comercial mediante la adquisición del 60% de MOYCO S.R.L., asociándose con Adrián Eduardo López y Ezequiel Eleas, quienes continuarán vinculados al desarrollo del negocio. La operación permitirá complementar la capacidad productiva de los ingenios con la experiencia comercial de MOYCO y fortalecer la comercialización de azúcar y otros productos de consumo masivo, mejorando el servicio a los clientes y avanzando en una mayor integración de la cadena de valor. "Estamos muy contentos de asociarnos con Adrián y Ezequiel. Valoramos mucho lo que han construido en MOYCO, el posicionamiento de su marca insignia Azucel, su conocimiento del mercado y la relación que tienen con sus clientes. Creemos que podemos complementarnos muy bien y que tenemos mucho para aprender unos de otros”, destacó Blaquier.

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En términos productivos y comerciales, Ingenios de Tucumán proyecta alcanzar durante la próxima zafra una producción de aproximadamente 650.000 toneladas de azúcar equivalente. El grupo prevé exportar unas 200.000 toneladas de azúcar y comercializar en el mercado interno entre 200.000 y 240.000 toneladas. A su vez, estima comercializar entre 120.000 y 150.000 metros cúbicos de alcohol.

Los productores cañeros ocupan un lugar central en este proyecto. “Los cañeros son una pata esencial de nuestra industria y estamos convencidos de que, para que a nosotros nos vaya bien, necesitamos que a ellos también les vaya bien. Tucumán tiene ventajas competitivas muy importantes en la producción de caña de azúcar frente a otros países, y tenemos que trabajar juntos para aprovecharlas. Queremos construir relaciones de largo plazo, basadas en la confianza, la transparencia y el respeto por los compromisos asumidos, trabajando en conjunto para mejorar la productividad, incorporar tecnología y ganar eficiencia. Nuestro desafío es construir una industria cada vez más competitiva, donde el crecimiento beneficie tanto a los productores como a los industriales”, destacó Santiago Blaquier.

La estrategia de crecimiento también contempla una fuerte orientación exportadora, con especial atención al mercado chileno, uno de los destinos estratégicos para el azúcar argentino. Para IDT, la cercanía geográfica representa una ventaja competitiva que deberá acompañarse con estándares de calidad, certificaciones y cumplimiento de los compromisos comerciales.

Más allá de la escala industrial y de los volúmenes de producción, uno de los principales desafíos del proyecto será integrar los tres ingenios bajo una misma cultura de trabajo, basada en la transparencia, la responsabilidad, el respeto por las personas, la seguridad laboral, la eficiencia productiva y el cuidado del medio ambiente.

En ese sentido, la compañía buscará desarrollar equipos profesionales con autonomía para tomar decisiones y responsabilidad por sus resultados, promoviendo la mejora continua de las condiciones laborales, la calidad de sus productos y la competitividad de sus operaciones.

Con estas operaciones, Ingenios de Tucumán consolida una nueva etapa de crecimiento, orientada a fortalecer la competitividad de la industria sucroalcoholera argentina, ampliar su presencia en los mercados internacionales y generar valor en toda la cadena productiva. La compañía buscará acompañar este proceso con inversiones, mejoras de eficiencia y una gestión sustentable, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de Tucumán y del país.

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