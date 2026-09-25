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Endeudamiento: 3,4 millones de personas ya son consideradas “irrecuperables”

Los deudores “irrecuperables” aumentaron 60%, según datos del Banco Central.

MOROSIDAD. Incrementó el número de deudores irrecuperables.
MOROSIDAD. Incrementó el número de "deudores irrecuperables".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, 3,4 millones de personas cayeron en mora irrecuperable a julio, un alza del 60% anual por la caída del salario real y altas tasas, según el BCRA y el IAG.
  • El atraso crediticio alcanza al 26,9% del sistema. La mitad de los casos críticos debe menos de $77.900, con picos de morosidad comercial del 54% en casas de electrodomésticos.
  • El récord de incumplimiento en jóvenes (38%) y provincias del interior eleva el riesgo de exclusión financiera y anticipa un severo freno al consumo a mediano plazo.
Resumen generado con IA

La morosidad en Argentina continúa en aumento y los casos más graves concentran buena parte del crecimiento. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los deudores clasificados como “irrecuperables” crecieron un 60% en un año y ya alcanzan los 3,4 millones de personas.

El relevamiento, elaborado con datos correspondientes a julio, señala que en el último año se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos. En total, 5,6 millones de personas tienen al menos una línea de crédito con tres meses o más de atraso, sobre un universo de 20,6 millones de deudores del sistema financiero y no bancario.

Deudores “irrecuperables”: qué muestran los datos

La categoría que registró el mayor incremento fue la de los deudores con atrasos superiores a un año. En doce meses, los casos considerados “irrecuperables” aumentaron un 60% y sumaron casi 1,3 millones de personas.

Actualmente, hay 3,4 millones de deudores en esta situación, que representan el 16,8% del total de personas con deudas registradas en el sistema relevado.

El informe también señala que el problema se concentra en deudas de montos relativamente bajos. La mitad de quienes están clasificados como “irrecuperables” acumula obligaciones por $77.900 o menos.

La morosidad alcanza al 26,9% de los deudores

De acuerdo con el relevamiento, 5,6 millones de personas presentan algún incumplimiento de tres meses o más, sobre un total de 20,6 millones de deudores.

Esto representa al 26,9% de los deudores incluidos en el sistema financiero y no bancario. En relación con la población mayor de 18 años, el porcentaje alcanza al 15,9%.

El informe sostiene que el crecimiento de la morosidad se concentra especialmente en los atrasos más prolongados y en obligaciones de menor cuantía.

Los comercios tienen una alta tasa de morosidad

Los canales de financiamiento no bancarios aparecen entre los más afectados. En las casas de venta de electrodomésticos, la tasa de morosidad llega al 54%.

El dato implica que más de la mitad de los créditos otorgados por estos comercios se encuentra en situación de incumplimiento. En otras cadenas comerciales, en tanto, la tasa de mora alcanza el 28,7%.

Los jóvenes, entre los grupos con más incumplimientos

La morosidad también presenta diferencias según la edad. El informe señala que el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años se encuentra en situación de mora.

Ese grupo registra la mayor tasa de incumplimiento entre las franjas etarias analizadas.

Qué provincias tienen los mayores niveles de morosidad

El relevamiento ubica a distintas provincias de Cuyo y el Norte argentino entre las jurisdicciones con mayores índices de morosidad.

La Rioja aparece con una tasa del 26%, seguida por Santa Cruz, con 23,8%; San Luis, con 23,1%; y San Juan y Catamarca, ambas con 22,1%.

Según el informe del IAG, los analistas relacionan el aumento de la morosidad con la evolución de los salarios reales y con las tasas de interés aplicadas al crédito destinado al consumo.

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