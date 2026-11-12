Inocencia fiscal: ¿cómo operará la reducción de multas para las PyME?

Resumen para apurados
- ARCA dispuso en Argentina una quita del 50% en multas formales de 2026 para pymes y particulares, con el fin de facilitar su regularización bajo la Ley de Inocencia Fiscal.
- El beneficio exige cumplir el deber formal omitido antes del 18 de diciembre de 2026 y, en casos de litigio, allanarse a la pretensión fiscal mediante una presentación digital.
- Al combinarse con otras deducciones, la quita total puede llegar al 62,5%, marcando un fuerte alivio financiero y reduciendo la litigiosidad tributaria hacia el cierre de 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de Reducción de multas destinado a pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y personas físicas, contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal II. El beneficio consiste en una quita del 50% en el monto de las infracciones para aquellas obligaciones vencidas que se hayan originado a partir del 2 de enero de este año y con anterioridad al 9 de octubre.
Por medio de la Resolución General 5.927/2026, el organismo estableció los requisitos para acceder al plan. Para ingresar al mismo, los contribuyentes deberán cumplir antes del 18 de diciembre de 2026 con los deberes formales omitidos que dieron origen a las multas, sin necesidad de realizar ningún otro trámite adicional.
En caso de que la infracción se encuentre en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además deberán realizar antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive una presentación mediante el servicio web “Presentaciones Digitales”, seleccionando el trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27.826”, a fin de identificar la multa alcanzada, indicando el número de sumario, resolución o instrumento mediante el cual se hubiera determinado o aplicado la sanción, según corresponda, así como los demás datos que permitan individualizarla adecuadamente.
A continuación detalles acerca de la disposición del organismo recaudador nacional:
Las multas aplicadas por infracciones a los deberes formales (obligaciones de presentar declaraciones juradas o información, y no de pagar un impuesto) previstas en los artículos 38 y 39 de la Ley 11683 y en los artículos sin número agregados a continuación de ellos, como la omisión de presentar declaraciones juradas en término, deben cumplir estas condiciones:
- Corresponder a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27799.
- Sin embargo, esos compromisos no deben estar firmes a esa fecha o, si lo es´ta, no deben haber sido canceladas. La resolución general considera canceladas las multas consolidadas en un plan de facilidades de pago, por lo que las multas firmes incluidas en un plan quedarían fuera del beneficio.
Quienes, al momento de cometerse la infracción, encuadraran en alguno de estos supuestos y no estuvieran categorizados como Grandes Contribuyentes conforme la Resolución General 5670:
a. Micro, pequeñas y medianas empresas (tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME y la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
b. Personas humanas y sucesiones indivisas.
c. Entidades sin fines de lucro registradas bajo formas jurídicas como asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales o consorcios de propietarios.
3) ¿Hay que hacer algún trámite?
Depende de la situación de la multa. Si no está en discusión, la reducción opera de pleno derecho, pero debe cumplirse la obligación formal omitida hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive. Por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima que aún no fue presentado. Vencido ese plazo sin haber cumplido la obligación formal, no se obtiene la reducción.
Si la multa está en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, además debe realizarse, hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive, una presentación en el servicio “Presentaciones Digitales”, trámite “Beneficio especial de reducción de multas - Ley 27826”, identificando la multa por número de sumario, resolución o instrumento.
4) ¿Qué implica acogerse al beneficio?
El acogimiento al beneficio implica, aun cuando la multa esté en discusión, el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho (es decir, se acepta la multa por el monto reducido y no puede seguir discutiéndose), con asunción de costas y gastos causídicos. Además, la reducción no da lugar a la repetición (posibilidad de solicitar la devolución) de los importes pagados antes de la entrada en vigencia de la ley, el 9 de octubre de 2026.
5) ¿Se puede combinar con la reducción del artículo 49 bis?
La Ley 27826 incorporó a la Ley 11683 el artículo 49 bis, que reduce de pleno derecho en un 25% las multas de los artículos 38, 39 y los artículos sin número agregados a continuación de estos, para las micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes. En mi opinión ambas reducciones resultan aplicables en conjunto.
Por ejemplo, la multa por la falta de presentación en término de la declaración jurada del Libro de IVA Digital para una sociedad anónima es de $ 10.000.000. Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce a $ 7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, el artículo 17 de la Ley 27826 la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $ 3.750.000. La reducción total es del 62,5%.
6) ¿Qué pueden hacer los contribuyentes?
- Relevar las multas por deberes formales desde el 2 de enero de 2026 y su estado: no firmes, firmes sin pagar, incluidas en un plan o en discusión.
- Verificar el encuadre al momento de la infracción, en especial si contaba con el Certificado MiPyME y la caracterización en el Sistema Registral.
- Verificar si, además, corresponde la reducción del 25% del artículo 49 bis de la Ley 11683.
- Cumplir los deberes formales omitidos hasta el 18 de diciembre de 2026.
- En las multas en discusión, evaluar el allanamiento y, en su caso, realizar la presentación digital hasta esa fecha.