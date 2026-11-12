Inocencia fiscal: ¿cómo operará la reducción de multas para las PyME?

El acogimiento al beneficio implica, aun cuando la multa esté en discusión, el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho (es decir, se acepta la multa por el monto reducido y no puede seguir discutiéndose), con asunción de costas y gastos causídicos. Además, la reducción no da lugar a la repetición (posibilidad de solicitar la devolución) de los importes pagados antes de la entrada en vigencia de la ley, el 9 de octubre de 2026.