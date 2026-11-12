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“A mí dame la victoria primero”: Felipe Contepomi fue contundente sobre el presente de Los Pumas antes de enfrentar a Italia

El entrenador reconoció la necesidad de volver al triunfo después de un año complicado para el seleccionado argentino. Sin embargo, insistió en que la clave estará en mantener los estándares de juego y concentrarse en los aspectos que dependen del equipo.

TODO LISTO PARA LA GIRA EUROPEA. Contepomi convocó a la mayoría de las figuras de Los Pumas.
TODO LISTO PARA LA GIRA EUROPEA. Contepomi convocó a la mayoría de las figuras de Los Pumas.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Génova, Felipe Contepomi remarcó la urgencia de que Los Pumas venzan a Italia en el Nations Championship para cortar una racha de cinco derrotas en el año.
  • El seleccionado argentino acumula solo un triunfo en 2026. El DT insistió en que el éxito dependerá de sostener la exigencia semanal y controlar los factores internos del juego.
  • El duelo ante Italia será crucial para recuperar la confianza del equipo antes del cierre del torneo y de las finales del certamen internacional previstas en Londres.
Resumen generado con IA

Los resultados no acompañaron a Los Pumas durante buena parte de 2026 y Felipe Contepomi no esquivó la realidad. En la previa del enfrentamiento frente a Italia en Génova, por la quinta fecha del Nations Championship, el entrenador argentino reconoció que necesita reencontrarse con la victoria después de un año en el que su equipo acumula un triunfo, un empate y cinco derrotas. Sin embargo, dejó en claro que la urgencia por ganar no debe modificar la manera de trabajar.

“A mí me gusta ganar, que quede claro. A mí dame la victoria primero. Lo que pasa es que soy muy claro en eso: para mí, lo que te acerca al resultado que uno desea es hacer bien las cosas o hacer lo que uno dice que va a hacer. Después, si ganamos medio punto a cero, dámelo y después corrijo la otra semana”, expresó Contepomi.

La declaración refleja una de las principales preocupaciones del entrenador: encontrar el equilibrio entre la necesidad inmediata de obtener resultados y la construcción de un funcionamiento que permita sostenerlos.

Contepomi explicó qué necesitan mejorar Los Pumas

El head coach insistió en que la preparación semanal y el cumplimiento de los estándares establecidos por el cuerpo técnico son fundamentales para mejorar el rendimiento del seleccionado.

“Yo creo que nuestro foco no es que tenemos que ganar y ganar. Lo que nos acerca a ganar es poder comportarnos correctamente y hacer las cosas al máximo estándar que nosotros tenemos durante la semana, que es lo único que controlamos”, señaló.

Contepomi también recordó que, durante un partido, existen numerosas situaciones que pueden modificar el desarrollo del juego y que no dependen exclusivamente de la preparación.

“Cualquier cosa puede pasar que no controlamos desde hoy en el juego: las amarillas, las lesiones, lo que te puedan cobrar o demás. Y el rival, que no es un caso menor. Acá jugás contra buenos equipos”, explicó.

Por ese motivo, consideró que la mejor manera de aumentar las posibilidades de ganar consiste en concentrarse en los aspectos que el equipo puede manejar.

“Los partidos internacionales son como jugar una final”

Más allá de la racha negativa, Contepomi buscó transmitir un mensaje de renovación permanente. Para el entrenador, cada encuentro internacional representa un desafío independiente y los resultados anteriores no pueden condicionar la preparación del siguiente compromiso.

“Los partidos internacionales son como jugar una final todo el tiempo. Ganés o pierdas, empezás de cero la semana el lunes y no cuenta nada lo que hiciste el fin de semana”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener la exigencia incluso cuando los resultados no son los esperados.

“Lo que es muy importante, pase lo que pase el fin de semana, cuando encarás la otra semana, es concentrarse en lo que uno puede controlar, en tus comportamientos, en tus estándares y no bajarlos. Y tratar de mejorarlos”, afirmó.

Con el compromiso ante Italia por delante y las finales del Nations Championship en Londres cada vez más cerca, Los Pumas buscarán recuperar confianza y mejorar su rendimiento.

Contepomi no ocultó su deseo de ganar, pero dejó una idea central: la recuperación del seleccionado no dependerá solamente del resultado del sábado, sino de su capacidad para sostener una preparación exigente y trasladarla a la cancha.

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