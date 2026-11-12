“A mí dame la victoria primero”: Felipe Contepomi fue contundente sobre el presente de Los Pumas antes de enfrentar a Italia

Los resultados no acompañaron a Los Pumas durante buena parte de 2026 y Felipe Contepomi no esquivó la realidad. En la previa del enfrentamiento frente a Italia en Génova, por la quinta fecha del Nations Championship, el entrenador argentino reconoció que necesita reencontrarse con la victoria después de un año en el que su equipo acumula un triunfo, un empate y cinco derrotas. Sin embargo, dejó en claro que la urgencia por ganar no debe modificar la manera de trabajar.