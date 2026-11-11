Tucumán sufrió 10 minutos fatales ante Rosario y quedó eliminado del Campeonato Argentino Juvenil M-17
Los Naranjitas jugaron de igual a igual durante el primer tiempo, pero recibieron cuatro tries en apenas siete minutos del complemento. Rosario aprovechó la indisciplina tucumana, se impuso por 49-24 y dejó al seleccionado provincial sin la posibilidad de disputar la final.
Resumen para apurados
- El seleccionado M-17 de Tucumán quedó eliminado del Campeonato Argentino tras caer 49-24 ante Rosario en semifinales por una ráfaga de tries y fallas de indisciplina.
- Tras un primer tiempo parejo que terminó 14-14, Rosario aprovechó dos amonestaciones en Los Naranjitas y anotó cuatro tries en siete minutos al inicio del complemento.
- Con este resultado, el combinado tucumano disputará el partido por el tercer puesto, perdiendo la chance de consagrarse campeón en el torneo nacional.
Durante 35 minutos, Tucumán hizo méritos para creer que podía jugar la final del Campeonato Argentino Juvenil M-17. Durante los primeros 10 del complemento, esa ilusión se le escapó de las manos. No fue solamente una cuestión de puntos. Fue un cambio brusco de escenario: de un seleccionado que encontraba espacios, se animaba a atacar y discutía el partido de igual a igual, a otro que quedó a merced de la contundencia de Rosario. El 49-24 final dejó una diferencia demasiado amplia para lo que había sido la primera mitad, pero también expuso con crudeza todo lo que ocurrió después.
Los Naranjitas arrancaron con la convicción que exigía una semifinal. A los cinco minutos, Felipe Bustamante aprovechó una intercepción en su propio ingoal y terminó apoyando un try que Nicolás Ortega convirtió. Fue una acción que reflejó algo más que oportunismo: Tucumán estaba despierto, atento a cada pelota y dispuesto a castigar cualquier error del rival. Rosario respondió a los 12, mediante Máximo Malmantile, y la igualdad no alteró la postura del equipo tucumano.
De hecho, Tucumán tuvo pasajes de muy buen rugby. Francisco Agüero protagonizó una corrida en la que dejó varios defensores en el camino y encontró a Bustamante, que quedó a centímetros de volver a apoyar. Aquella secuencia mostró una de las virtudes y, al mismo tiempo, una de las dificultades de los tucumanos. Cuando conseguían acelerar, generaban peligro; cuando llegaban a los últimos metros, les faltaba precisión para transformar esas aproximaciones en puntos.
A los 23 minutos apareció una respuesta. Ortega levantó la cabeza, puso un kick hacia el sector derecho y Bustamante llegó para conquistar su segundo try. La conversión estiró la ventaja a 14-7 y alimentó la sensación de que Tucumán tenía argumentos para sostener el protagonismo. Sin embargo, también empezaron a aparecer señales de alerta. La amarilla a Gaspar Chiappini obligó a reorganizarse. Rosario desperdició un penal frente a los palos, pero no perdonó a los 33: Patricio Baclini apoyó y Juan Martín Palillo igualó el marcador. El 14-14 del descanso dejaba todo abierto.
Lo que nadie esperaba era que el partido pudiera romperse tan rápido. Apenas iniciado el segundo tiempo, Rosario encontró el primer try y, casi sin darle respiro a Tucumán, volvió a golpear. Después llegó una tercera conquista. Y una cuarta. Entre los tres y los 10 minutos del complemento, el marcador pasó de 14-14 a 42-14. Cuatro tries convertidos en una ráfaga que desarmó cualquier plan y obligó a los tucumanos a correr detrás de un partido que, hasta poco antes, habían tenido al alcance.
La indisciplina agravó el problema. A la amarilla de Chiappini se sumó la de Juan Martín Buffo Nores, y Tucumán llegó a jugar con 13 hombres. Con espacios disponibles y una ventaja numérica que supo aprovechar, Rosario atacó sin titubeos. Más allá de las tarjetas, también faltó capacidad de reacción: Los Naranjitas no encontraron la manera de enfriar el ritmo, acomodar su defensa ni interrumpir esa sucesión de golpes. Cada avance rosarino parecía profundizar el desconcierto de un equipo que había perdido, en cuestión de minutos, la seguridad que mostró durante toda la primera mitad.
Hubo una reacción tucumana, con un try de Augusto Grandi que descontó a 42-19. Pero ya era otra historia. Rosario volvió a apoyar, Palillo agregó la conversión y Joaquín Rodríguez Córdoba decoró el tanteador con una última conquista para establecer el 49-24.
La derrota deja una enseñanza que va más allá del resultado. Tucumán demostró durante un tiempo que podía mirar a Rosario a los ojos y que tenía recursos para lastimarlo. Lo que no pudo fue sostener esa competitividad cuando el partido empezó a exigir cabeza fría y orden en medio de la adversidad. En una semifinal, 10 minutos pueden no parecer demasiado. Esta vez, fueron suficientes para dejar a Los Naranjitas sin final.