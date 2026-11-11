Tucumán sufrió 10 minutos fatales ante Rosario y quedó eliminado del Campeonato Argentino Juvenil M-17

Durante 35 minutos, Tucumán hizo méritos para creer que podía jugar la final del Campeonato Argentino Juvenil M-17. Durante los primeros 10 del complemento, esa ilusión se le escapó de las manos. No fue solamente una cuestión de puntos. Fue un cambio brusco de escenario: de un seleccionado que encontraba espacios, se animaba a atacar y discutía el partido de igual a igual, a otro que quedó a merced de la contundencia de Rosario. El 49-24 final dejó una diferencia demasiado amplia para lo que había sido la primera mitad, pero también expuso con crudeza todo lo que ocurrió después.